۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

تنش میان تل‌آویو و گوترش؛ واکنش صهیونیست‌ها به اقدام سازمان ملل

تنش میان تل‌آویو و گوترش؛ واکنش صهیونیست‌ها به اقدام سازمان ملل

رژیم صهیونیستی به اقدام سازمان ملل در گنجاندن نام این رژیم در لیست مرتکبین خشونت‌های جنسی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴ نیوز، دنی دانون نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان نام تل آویو را در لیست سیاه طرف هایی که از خشونت جنسی در مناطق مورد درگیر استفاده می کنند قرار داده است.

وی مدعی شد، این اقدام یک حرکت سیاسی و دور از واقعیت به شمار می رود.

دانون همچنین از توقف ارتباطات تل آویو با دفتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در اعتراض به این تصمیم خبر داد.

پیشتر نیز گزارش های صادره از سوی سازمان ملل به ارتکاب جنایات جنسی در جریان حملات صهیونیست ها علیه نوار غزه اشاره داشتند.

