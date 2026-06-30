گوترش: شرایط زندگی در غزه وحشتناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن ادامه تجاوز اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین امروز سه شنبه در واکنشی صرفا لفظی اعلام کرد: حملات (رژیم) اسرائیل از زمان اعلام آتش‌ بس تا کنون، بیش از هزار فلسطینی را در غزه کشته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه افزود: شرایط زندگی در غزه، در میان مهمات منفجر نشده، شیوع بیماری و آوارگی گسترده، وحشتناک است. فلسطینیان در کرانه باختری با خشونت مداوم شهرک‌ نشینان، گسترش شهرک‌ سازی و تهدید فزاینده الحاق اراضی روبرو هستند.

وی گفت: تهدید به الحاق اراضی در کرانه باختری نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواهد بود. تصرف مقر آنروا در قدس شرقی اشغالی، نقض غیرقانونی و غیرقابل قبول است.