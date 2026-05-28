  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

حمله اسرائیل به مسجد و بیمارستان لبنان؛ صدها هزار نفر آواره شده‌اند

حمله اسرائیل به مسجد و بیمارستان لبنان؛ صدها هزار نفر آواره شده‌اند

حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک مسجد و اطراف یک بیمارستان در لبنان و اذعان نیروهای یونیفل به آوارگی صدها هزار تن از جدیدترین تحولات مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی سه نوبت مناطق نزدیک به بیمارستان دولتی در شهر نبطیه لبنان را بمباران کردند.

همچنین مناطق شوکین و جبشیت و بار دیگر نبطیه طی دقایق گذشته هدف قرار گرفتند.

منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی یک مسجد را مقابل یکی از ساختمان های وزارت بهداشت این کشور در نبطیه هدف قرار داده و تخریب کردند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل نیز اعلام کردند، حملات علیه جنوب لبنان که اکثرا بدون هشدار اولیه انجام می شود باعث آوارگی صدها هزار غیرنظامی شده است.

این نیروها تاکید کردند که خسارت های وارده به خانه ها، راه ها و زیر ساخت های حیاتی در جنوب لبنان به صورت گسترده ای بر زندگی مردم این کشور تأثیر منفی می گذارد.

کد مطلب 6843370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها