به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی سه نوبت مناطق نزدیک به بیمارستان دولتی در شهر نبطیه لبنان را بمباران کردند.

همچنین مناطق شوکین و جبشیت و بار دیگر نبطیه طی دقایق گذشته هدف قرار گرفتند.

منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی یک مسجد را مقابل یکی از ساختمان های وزارت بهداشت این کشور در نبطیه هدف قرار داده و تخریب کردند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل نیز اعلام کردند، حملات علیه جنوب لبنان که اکثرا بدون هشدار اولیه انجام می شود باعث آوارگی صدها هزار غیرنظامی شده است.

این نیروها تاکید کردند که خسارت های وارده به خانه ها، راه ها و زیر ساخت های حیاتی در جنوب لبنان به صورت گسترده ای بر زندگی مردم این کشور تأثیر منفی می گذارد.