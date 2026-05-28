قیمت مرغ منجمد در استان سمنان ۲۵۵ هزار تومان؛ توزیع ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار مونسان عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات توزیع گوشت مرغ در گرمسار به توزیع مرغ منجمد دولتی در استان خبر داد و افزود: قیمت مرغ منجمد دولتی هم اکنون ۲۵۵ هزار تومان است.

وی با تاکید به اینکه توزیع مرغ منجمد با قیمت دولتی همچنان ادامه دار است، ادامه داد: تا تنظیم بازار و متعادل شدن قیمت ها تلاش بر استمرار توزیع است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان ذخائر مرغ منجمد را در وضعیت مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در این حوزه جای نگرانی برای مردم استان سمنان وجود ندارد.

مونسان روند تامین نهاده های مورد نیاز صنعت طیور را در وضعیت مناسب برشمرد و ادامه داد: روند جوجه ریزی در مرغداری ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیرامون مشکلات موجود در گرمسار بر روند توزیع گوشت مرغ این شهرستان نظارت ها افزایش خواهد یافت.