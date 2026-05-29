تأمین کامل مرغ و کالاهای اساسی در گلستان

ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه گلستان رتبه نخست تولید مرغ کشور را در اختیار دارد، اولویت اصلی مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط، تأمین کامل مرغ مورد نیاز مردم استان است.
وی افزود: در همین راستا، با همکاری انجمن کشتارگاهها، شرکتهای تعاونی تولید مرغداران، اصناف، دستگاههای دولتی و مجموعههای امنیتی، تصمیمات لازم اتخاذ شده تا مرغ به اندازه کافی در داخل استان توزیع و نیاز مردم بهطور کامل تأمین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: خوشبختانه میزان تولید مرغ گرم در استان افزایش یافته و در اردیبهشتماه نیز جوجهریزی نسبت به فروردینماه حدود ۲۰ درصد رشد داشته است؛ بنابراین پیشبینی میشود نیاز چندانی به توزیع مرغ منجمد وجود نداشته باشد، هرچند روند توزیع مرغ منجمد همچنان ادامه دارد.
هزارجریبی با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور و استان اظهار کرد: تمامی کالاهای اساسی در گلستان موجود است و هیچ کمبودی در این بخش نداریم. همچنین ذخایر کافی برای شرایط مختلف پیشبینی شده و در صورت مشاهده کمبود در هر شهرستان یا سطح استان، بلافاصله از ذخایر استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بازار استان بهصورت مستمر رصد میشود و هدف اصلی، حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مردم بدون هیچگونه دغدغه است.
