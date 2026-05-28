به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک مطالعه جدید میگوید که باکتریهای روده میتوانند باعث مشکلات در کودکانی شوند که به یک بیماری نادر اما جدی آلرژی غذایی مبتلا هستند.
محققان گزارش دادند که کودکان مبتلا به سندرم انتروکولیت ناشی از پروتئین غذا (FPIES) دارای الگوی باکتریهای رودهای هستند که به طور قابل توجهی با کودکان سالم متفاوت است.
«کوترینا سیمونیت سجودین»، دانشیار پزشکی مولکولی در دانشگاه اومئو سوئد، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما تفاوتهای آشکاری را در ترکیب باکتریایی روده کودکان مبتلا به FPIES نشان میدهد، حوزهای که تاکنون دانش در مورد آن محدود بوده است.»
محققان گفتند FPIES بدون آنتیبادیهای معمول آلرژی رخ میدهد و علائم آن کندتر ظاهر میشوند و عمدتاً دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار میدهند تا اینکه باعث بثورات یا مشکلات تنفسی شوند.
محققان گفتند که این بیماری معمولاً در دوران نوزادی شروع میشود و میتواند منجر به استفراغ شدید، اسهال و مشکلات گردش خون شود.
دکتر «آنا وینبرگ»، دانشیار علوم بالینی در دانشگاه اومئو و محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: « FPIES یک تشخیص بالینی چالشبرانگیز است و امروزه ما فاقد نشانگرهای زیستی قابل اعتماد هستیم. با پیوند دادن مشاهدات بالینی با تجزیه و تحلیل دقیق میکروبیوم های روده، میتوانیم به تدریج تصویر منسجمتری از این بیماری ایجاد کنیم.»
برای مطالعه جدید، محققان نمونههای مدفوع ۵۶ کودک مبتلا به FPIES تازه تشخیص داده شده را با نمونههای مدفوع ۴۳ کودک بدون آلرژی مقایسه کردند.
نتایج نشان داد که FPIES به وضوح با تفاوت در باکتریهای روده مرتبط است. کودکان مبتلا به FPIES سطوح پایینتری از بیفیدوباکتریوم و وروکومیکروبیوتا داشتند، در حالی که باکتریهایی مانند باکتروئیدها، هموفیلوس و ویلونلا فراوانتر بودند.
محققان همچنین دریافتند که تقریباً همه محرکهای غذایی با سطوح پایینتر وروکومیکروبیوتا مرتبط هستند، از جمله ذرت، تخم مرغ، ماهی، شیر، بادام زمینی و موز.
محققان دریافتند که میکروبیوم روده کودکان با افزایش سن تغییر میکند، اما FPIES صرف نظر از سن، یک عامل مستقل برای باکتریهای روده باقی میماند.
محققان در مقاله خود نوشتند که بیفیدوباکتریوم مزایای متعددی برای نوزادان در حال رشد دارد؛ به هضم شیر مادر کمک میکند، سلامت دستگاه گوارش را ارتقا میدهد و بلوغ سیستم ایمنی را تقویت میکند.
به همین ترتیب، وروکومیکروبیوتا برای یکپارچگی سد روده مهم است و از جذب آلرژنهای بالقوه محافظت میکند.
با این حال، این تیم نتوانست بگوید که چرا برخی از کودکان با پروفایل باکتری روده مرتبط با FPIES مواجه میشوند. تجزیه و تحلیل آنها عواملی مانند زایمان سزارین یا درمان با آنتیبیوتیک را به عنوان تنها دلیل وقوع FPIES رد کرد.
نظر شما