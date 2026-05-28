۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

خدمت بوشهری ها در چایخانه رضوی

بوشهر- در دهه امامت و ولایت، خدمتگزاری به زوار امام رضا (ع) توسط خادمین رضوی کانون خدمت رضوی امام حسن مجتبی (ع) شهر کاکی دشتی استان بوشهر در چایخانه های حرم مطهر رضوی انجام شد.

مدیر کانون خدمت رضوی امام حسن مجتبی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این خدمت سراسر افتخار به مدت سه روز و در ایام ویژه عرفه و عید قربان در چایخانه های صحن امام حسن مجتبی ع و چایخانه صحن کوثر و در چایخانه باغ رضوان برگزار شد.

خورشید احمدی ادامه داد: در انجام این خدمتگزاری که با استقبال بسیار با شور و شعف زائران امام رضا (ع) برگزار شد تعداد ۷۰ نفر خادم مشغول خدمت رسانی بودند و همزمان نواخوانی امام رضایی ع هم برای زائران اجرا کردند.

وی بیان کرد: همزمان با اجرای این برنامه ها ، مدیر و مربیان کانون دختران رضوی شهرستان به همراه جمعی از خادمیاران و یاوران رضوی خواهر هم در مشهد حضور یافته و چند برنامه فرهنگی و معنوی برگزار کردند.

کد مطلب 6843443

