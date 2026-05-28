خدمت بوشهری ها در چایخانه رضوی

مدیر کانون خدمت رضوی امام حسن مجتبی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این خدمت سراسر افتخار به مدت سه روز و در ایام ویژه عرفه و عید قربان در چایخانه های صحن امام حسن مجتبی ع و چایخانه صحن کوثر و در چایخانه باغ رضوان برگزار شد.

خورشید احمدی ادامه داد: در انجام این خدمتگزاری که با استقبال بسیار با شور و شعف زائران امام رضا (ع) برگزار شد تعداد ۷۰ نفر خادم مشغول خدمت رسانی بودند و همزمان نواخوانی امام رضایی ع هم برای زائران اجرا کردند.

وی بیان کرد: همزمان با اجرای این برنامه ها ، مدیر و مربیان کانون دختران رضوی شهرستان به همراه جمعی از خادمیاران و یاوران رضوی خواهر هم در مشهد حضور یافته و چند برنامه فرهنگی و معنوی برگزار کردند.