به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح استخر شهدای دانش‌آموز گچساران اظهار کرد: این پروژه در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی اجرا و افتتاح شده است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش شنا در بین دانش‌آموزان افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به ویژه در حوزه ساعت زیستی و تربیت بدنی، توجه ویژه‌ای به ورزش شنا شده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در مدارس کشور در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پروژه‌های متعددی در سراسر کشور برای تکمیل و بهره‌برداری در اولویت قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها، استخر شهدای دانش‌آموز گچساران بود.

وی تصریح کرد: در تمامی جلسات شهرستانی، استانی و کشوری، موضوع توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی پیگیری شده و سازمان نوسازی مدارس نیز در دوره‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته است.

خان محمدی با اشاره به تغییر رویکرد در اجرای پروژه‌ها بیان کرد: امروز سیاست ما حرکت از پروژه‌های متعدد و زمان‌بر به سمت پروژه‌های کمتر اما با سرعت اجرا و اثربخشی بیشتر است تا دانش‌آموزان سریع‌تر از این فضاها بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: اتفاق بزرگی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی کشور رقم خورده و امیدواریم بتوانیم حق دانش‌آموزان را ادا کرده و این امکانات به بهترین شکل در خدمت تعلیم و تربیت قرار گیرد.