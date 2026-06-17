نصب سامانه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، چهارشنبه ۲۷خردادماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با قدردانی از همراهی مسئولان استان در حوزه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: برگزاری مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش نشان‌دهنده نگاه ویژه مدیران استانی به این حوزه راهبردی است.

وی با بیان این‌که دستاوردهای آموزش و پرورش حاصل کار جمعی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است، افزود: مسائل این حوزه طی سال‌ها شکل گرفته و رفع آنها نیازمند برنامه‌ریزی، استمرار و نگاه بلندمدت است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند تحول در برنامه‌های درسی کشور، تصریح کرد: بازنگری و تدوین بیش از ۹۵۰ عنوان درسی و اجرای کامل تغییرات آموزشی در ۱۲ پایه تحصیلی، فرآیندی زمان‌بر و تخصصی است که تحقق کامل آن به حدود هفت سال زمان نیاز دارد.

کاظمی همچنین با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش، گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، این وزارتخانه در سال گذشته یکی از بهترین دوره‌های مالی خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرد که پرداخت دو پاداش بازنشستگی در یک سال و پرداخت های به روز حق التدریس ها و حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانی از نتایج آن بود.

وی با اشاره به برچیده شدن ۱۰۰۰مدرسه سنگی و کانکسی، نهضت توسعه عدالت آموزشی را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تعلیم و تربیت دانست و افزود: استان خراسان رضوی در اجرای این نهضت جزو استان‌های پیشرو کشور بوده و عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان نیز در سطح ملی قابل توجه است.

وزیر آموزش و پرورش از بهره‌برداری چهار استخر دانش‌آموزی در سال گذشته خبر داد و گفت: شش استخر دیگر نیز تا پایان سال جاری به مجموعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی کشور افزوده خواهد شد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع پتروشیمی برای نوسازی فناوری مدارس خبر داد و اظهار کرد: در آینده نزدیک، ۵ هزار کلاس درس به تجهیزات آموزشی روز مجهز خواهند شد و همزمان طرح نصب سامانه‌های انرژی خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه کشور در حال اجرا است.

وی در پایان تأکید کرد: همه اقدامات، طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آموزش و پرورش زمانی ارزشمند خواهند بود که به بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح آموزش دانش‌آموزان منجر شوند و این موضوع ، مهم‌ترین مطالبه وزارت آموزش و پرورش است.