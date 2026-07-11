ضرورت رعایت استانداردهای فنی در ساخت فضاهای آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور که برای مشارکت در خدمت رسانی به زائرین بدرقه آقای شهید ایران به خراسان رضوی سفر کرد، با هدف پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های آموزشی، از برخی پروژه های در حال ساخت استان بازدید کرد.

وی حضور در سایت‌های پروژه‌های در دست اجرا، از نزدیک در جریان جزئیات پیشرفت فیزیکی، چالش‌های تأمین منابع و موانع پیش‌روی تکمیل مدارس قرار گرفت.

خان‌محمدی در حاشیه این بازدیدها با تقدیر از همت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در پیشبرد سریع پروژه‌ها، بر لزوم رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در کنار تسریع در بهره‌برداری از این فضاهای آموزشی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تکمیل مدارس نیمه‌تمام و تأمین فضای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان، خط مقدم خدمت‌رسانی وزارت آموزش و پرورش است و این مهم در خراسان رضوی با جدیت و همت جهادی دنبال می‌شود.

این بازدیدهای میدانی با هدف بررسی دقیق وضعیت زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها صورت گرفت