به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها از پلمب یکی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در بندر انزلی خبر داد و گفت: این واحد صنفی علیرغم دریافت دو مرتبه تذکر قبلی، نسبت به رعایت مقررات قانونی بی‌توجهی کرده بود.

امینی با اشاره به اعلام تخلف این فروشگاه مبنی بر فروش مقادیر قابل توجهی مرغ گرم تاریخ مصرف گذشته، اظهار کرد: با تشکیل پرونده و طی تشریفات قانونی، ضمن نصب پرده تخلف در محل، نسبت به پلمب واحد مذکور اقدام شد.

وی افزود: تمام مراحل پلمب این فروشگاه زنجیره‌ای با رعایت دقیق دستورالعمل‌های قانونی و تحت نظارت تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: پرونده تخلفات این واحد صنفی در اسرع وقت و با قید فوریت، مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.