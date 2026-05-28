فرمانده سپاه قزوین: شهید پاکپور معمار امنیت کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور و سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی که در مسجد امام حسن عسگری(ع) قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: ملت ایران از کودک سهروزه تا فرماندهان و سرداران خود، با عزت و سربلندی در برابر استکبار ایستادند و امروز نام و یاد این شهیدان، مایه افتخار ملت ایران است.
وی افزود: سپهبد شهید محمد پاکپور و سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی از چهرههای شاخص جبهه مقاومت و از فرماندهان اثرگذار انقلاب اسلامی بودند که همواره در خط مقدم دفاع از ارزشها و آرمانهای نظام حضور داشتند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقش برجسته شهید پاکپور در تأمین امنیت کشور بیان کرد: این فرمانده شهید با حضور مستمر در مناطق مرزی، امنیت پایدار را در شمالغرب و جنوبشرق کشور تثبیت کرد و مرزهای جمهوری اسلامی را به عرصهای از اقتدار و عزت تبدیل ساخت.
وی ادامه داد: حجم سفرها و حضور میدانی شهید پاکپور در مرزهای کشور بیشمار بود و این حضور دائمی، نشاندهنده دلبستگی عمیق او به ایران اسلامی و امنیت مردم بود.
سردار رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: شهید پاکپور در عرصههای مختلف امنیتی و عملیاتی، چه در دفاع از مردم و چه در پاسداری از حرم اهلبیت(ع)، حضوری فعال و میدانی داشت و همواره در کنار نیروهای مردمی و مدافعان امنیت قرار میگرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: اوج مجاهدت این شهید والامقام در خدمترسانی به محرومان و مستضعفان متجلی شد و با مأموریت دادن به بسیج برای اجرای طرحهای جهادی و محرومیتزدایی در هزار نقطه کشور، نشان داد بسیاری از مشکلات با روحیه جهادی قابل حل است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین تصریح کرد: نتیجه این نگاه جهادی در استان قزوین، اجرای یکهزار و ۷۴۶ عملیات خدمترسانی توسط بسیج سازندگی بوده که بخش مهمی از نیازهای مناطق محروم را پوشش داده است.
وی با اشاره به برگزاری همزمان آیینهای بزرگداشت این دو شهید در سراسر استان افزود: قزوین هفتمین استان میزبان این مراسم بود و همزمان در تمامی نواحی سپاه شهرستانها نیز برنامههای گرامیداشت برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.
سردار رفیعی آتانی یادآور شد: شب گذشته نیز مردم یکی از مناطق استان با راهپیمایی شبانه در خیابانها، یاد و خاطره این دو فرمانده شهید را گرامی داشتند که این حضور، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است.
نظر شما