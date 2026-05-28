تدابیر شهید پاکپور دشمن را در انهدام شهرهای موشکی ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان ابراهیمی آتانی پنجشنبه شب در مراسم بزرگداشت سرداران شهید محمد پاکپور و غلامرضا سلیمانی که در مسجد امام حسن عسگری(ع) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: شهید پاکپور تمام عمر خود را وقف دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت مردم و مقابله با استکبار کرد و با روحیهای مخلصانه در سختترین میدانها حضور داشت.
وی با بیان اینکه ابعاد شخصیتی و مجاهدتهای شهید پاکپور فراتر از آن است که در قالب واژهها بیان شود، افزود: این فرمانده برجسته سالهای عمر خود را برای عزت و امنیت ملت ایران در میدانهای مختلف جهاد سپری کرد و همواره در خط مقدم مبارزه با تهدیدات حضور داشت.
معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در نیروی زمینی سپاه با اشاره به وضعیت مناطق مرزی شمالغرب کشور پیش از سال ۱۳۹۰ بیان کرد: در آن مقطع بسیاری از استقرارهای مرزی در عمق کشور قرار داشت، اما شهید پاکپور با برنامهریزی دقیق، مرزهای جمهوری اسلامی را به خطوط رسمی و بینالمللی منتقل کرد و حضور عملیاتی نیروها را در نقاط حساس مرزی تثبیت کرد.
وی ادامه داد: در عملیات «جاسوسان» که از بهار تا شهریور سال ۱۳۹۰ در شمالغرب کشور اجرا شد، شهید پاکپور به صورت شبانهروزی در منطقه حضور داشت و علاوه بر فرماندهی، شخصاً هدایت و طراحی عملیات را بر عهده میگرفت تا منطقه از حضور عناصر ضدانقلاب پاکسازی شود.
ابراهیمی آتانی با تجلیل از نقش رزمندگان تیپ ۸۲ صاحبالامر(عج) قزوین و شهید مدافع حرم حاج حمیدرضا محمدرضایی در این عملیات خاطرنشان کرد: بسیاری از نیروهایی که در آن مقطع در مقابله با ضدانقلاب حضور داشتند، بعدها در دفاع از حرم اهلبیت(ع) نیز به شهادت رسیدند.
وی تأکید کرد: شهید پاکپور در ارتفاعات سخت و یخزده شمالغرب اجازه نداد گروهکهای ضدانقلاب در مرزهای کشور جای پایی پیدا کنند و تمامی نقشههای دشمن برای نفوذ و استقرار در این مناطق را خنثی کرد.
معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به شرایط جنوبشرق کشور در دهه ۸۰ گفت: در آن سالها تحرکات گروهکهای تروریستی و اشرار به بخشهایی از مناطق مرکزی کشور کشیده شده بود، اما با طراحیهای عملیاتی شهید پاکپور، عمق تهدیدات به خارج از مرزها منتقل شد و امنیت پایدارتری در منطقه شکل گرفت.
وی افزود: شهید پاکپور تنها در عرصههای داخلی نقشآفرین نبود، بلکه در جبهه مقاومت نیز حضوری مؤثر داشت و بخشی از موفقیتهای مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه حاصل تدابیر و پشتیبانیهای او بود.
ابراهیمی آتانی تصریح کرد: شهید سید حسن نصرالله بارها تأکید کرده بود که اگر نقش و حمایتهای شهید پاکپور نبود، مقاومت لبنان در هفته نخست جنگ ۳۳ روزه با مشکلات جدی مواجه میشد.
وی همچنین با اشاره به حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شهید پاکپور از نخستین فرماندهانی بود که در صحنه حاضر شد و در شرایطی که شدت درگیری اجازه پیشروی نمیداد، با هدایت نیروهای صابرین و حضور میدانی، مسیر مقابله با عناصر داعش را مدیریت کرد و مانع گسترش حادثه شد.
معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در نیروی زمینی سپاه افزود: شهید پاکپور علاوه بر مأموریتهای امنیتی، نسبت به مسائل عمرانی و معیشتی مردم سیستان و بلوچستان نیز حساس بود و موضوعاتی نظیر آبرسانی، ساختوساز و رفع مشکلات مردم منطقه را به صورت مستمر پیگیری میکرد.
وی با اشاره به دوران مسئولیت شهید پاکپور در فرماندهی کل سپاه اظهار کرد: بسیاری از فرماندهان معتقد بودند او در مدت کوتاه مسئولیت خود، به اندازه چندین سال فعالیت و مدیریت اثرگذار عمل کرد.
ابراهیمی آتانی بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از اهداف اصلی دشمن، انهدام لانچرها و تونلهای موشکی جمهوری اسلامی بود، اما تدابیر و طراحیهای شهید پاکپور موجب شد دشمن در تحقق این هدف ناکام بماند و میزان خسارتها بسیار کمتر از پیشبینیهای آنان باشد.
وی ادامه داد: در حوزه دریایی نیز با وجود آسیبهایی که به برخی شناورها وارد شد، تدابیر دفاع ساحلی و برنامهریزیهای انجامشده موجب حفظ اقتدار جمهوری اسلامی و استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز شد.
معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در نیروی زمینی سپاه با تأکید بر ادامه مسیر شهدا تصریح کرد: ملت ایران در عرصههای مختلف از جمله میدان مقاومت، جنگ رسانهای و اقتصادی، تربیتیافته مکتب اهلبیت(ع) است و راه شهدا را ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: آرمان ملت ایران تنها محدود به مقابله با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه ملت ایران خواستار برچیده شدن ظلم و استکبار از جهان و فراهم شدن زمینه ظهور حضرت ولیعصر(عج) است.
ابراهیمی آتانی در پایان گفت: همانگونه که روزی خبر آزادسازی خرمشهر دل ملت ایران را شاد کرد، روزی نیز جهان خبر ظهور حضرت مهدی(عج) را خواهد شنید.
نظر شما