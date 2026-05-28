به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد اکبری در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اتصال مجدد اینترنت بین الملل در کشور نوشت: بهبود کیفیت سرویس‌ها و بازگشت ترافیک بین‌الملل به دلیل طولانی شدن قطعی‌ها چند روزی زمان‌ می برد، در شکل روند افزایشی ترافیک بین‌الملل قابل مشاهده است، کمی صبور باشید.

گفتنی است ۲۲ اردیبهشت ماه رئیس‌جمهور پزشکیان با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی «محمدرضا عارف» را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد؛ این ستاد چهارم خرداد به برقراری مجدد اینترنت بین المللی رای داد تا اینترنت به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ بازگردد.