ارتش: منشا صدای انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش اعلام کرد که منشا صدای انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش است و تا این لحظه انفجاری در منطقه بندرعباس رخ نداده و گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم.

براساس گزارش پدافند ارتش، منشأ انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش در اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است.

بنا بر اخبار رسیده به خبرنگار مهر، نیروهای مسلح ایران در نزدیکی تنگه هرمز به چهار شناور خاطی شلیک اخطار انجام دادند، این شناورها قصد عبور بدون هماهنگی از تنگه را داشتند.

صدای انفجار شنیده شده در شهر جم از توابع استان بوشهر ناشی از مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بود.

