۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷

ارتش یمن بر تداوم حمایت از مقاومت فلسطین تأکید کرد

رئیس ستاد کل ارتش یمن ضمن تسلیت به گردان‌های قسام، بر ایستادگی نیروهای مسلح این کشور در کنار مقاومت فلسطین تا آزادسازی مسجدالاقصی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرلشکر یوسف المدنی، رئیس ستاد کل ارتش یمن در پیامی ضمن تسلیت به گردان‌های عزالدین قسام، ملت فلسطین و امت اسلامی، بر تداوم حمایت یمن از مقاومت فلسطین تا آزادسازی مسجدالاقصی و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن در ادامه نبرد آزادسازی، شانه به شانه مقاومت فلسطین ایستاده‌اند و این مسیر را تا تحقق اهداف ملت فلسطین ادامه خواهند داد.

المدنی با تجلیل از نقش فرماندهان مقاومت، تصریح کرد: مجاهدان قسام با ایستادگی، فداکاری و هوشمندی میدانی، بار دیگر ناتوانی اطلاعاتی و امنیتی دشمن صهیونیستی را آشکار کردند و الگویی از مقاومت مؤثر و الهام‌بخش ارائه دادند.

رئیس ستاد کل ارتش یمن همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور، گردان‌های عزالدین قسام را در نبرد با رژیم اشغالگر تنها نخواهند گذاشت و تا آزادسازی کامل سرزمین‌های فلسطینی در کنار مقاومت باقی خواهند ماند.

کد مطلب 6843571

