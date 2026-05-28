عزت ملت ایران در تبعیت از ولایت و حفظ وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی شامگاه پنجشنبه در جمع پرشور مردم زنجان در موکب کتابخانه سهروردی این شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، اظهار کرد: سلام و درود میفرستیم به ارواح پاک تمامی شهدای راه حق و آزادی، بهویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سرور و سالار شهیدان که راه عزت، آزادگی و مقاومت را به همه آزادگان جهان آموختند.
وی همچنین با تجلیل از بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران افزود: همه ما، چه بدانیم و چه ندانیم، مدیون حضرت امام خمینی(ره) هستیم؛ آن حکیم فرزانهای که عزت، استقلال و هویت اسلامی را به ملت ایران بازگرداند و پرچم مقاومت را در جهان اسلام برافراشت و امام شهید ۳۷ سال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اقتدار و عزت هدایت کردند.
سردار اسدی با اشاره به جایگاه مردم زنجان در عرصههای دینی و انقلابی تصریح کرد: شهر زنجان به لطف خدا یکی از ستارگان درخشان جمهوری اسلامی ایران است و در ماه محرم چنان جلوهای از عشق و ارادت به اهلبیت علیهمالسلام را به نمایش میگذارد که دل هر عاشقی را به این شهر میکشاند.
وی ادامه داد: خدمتگزاری به این مردم عزیز برای ما افتخار بزرگی است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هر نقطهای که لازم باشد، در خط مقدم دفاع از عزت، شرف، دین و تمامیت ارضی ملت ایران حضور خواهند داشت.
معاون پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور گفت: امروز به لطف الهی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدر، هوشیار و آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمنان اسلام هستند و از تقدیم شهید در مسیر دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی هیچ هراسی ندارند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت هوشیاری سیاسی و انسجام داخلی خاطرنشان کرد: تنها دغدغه ما این است که دشمنان بار دیگر نتوانند همانند برخی مقاطع گذشته با فریب و جنگ روانی، بر برخی تصمیمگیریهای سیاسی اثر بگذارند. از مسئولان و سیاسیون کشور انتظار داریم دقیقاً در مسیر رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند؛ چرا که عزت، اقتدار و شرافت ملت ایران در تبعیت از ولایت فقیه معنا پیدا میکند.
سردار اسدی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: مردم ایران همواره با وحدت، بصیرت و همدلی از گردنههای سخت عبور کردهاند و امروز نیز باید این انسجام و یکپارچگی را حفظ کنند. مسئولان کشور نیز وظیفه دارند از عزت و سربلندی این ملت بزرگ در عرصه جهانی صیانت کنند.
وی با بیان اینکه ملت ایران الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده جهان شدهاند، اظهار امیدواری کرد این مسیر عزت و مقاومت به برکت اهلبیت (ع) و با اتحاد ملت ایران استمرار یابد.
نظر شما