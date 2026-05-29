بازداشت مقام سابق سیا به اتهام سرقت طلا و پول نقد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی از بازداشت یک مقام ارشد سابق آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) خبر دادند که با وجود برخورداری از مجوز فوق‌سری، به سرقت صدها شمش طلا، میلیون‌ها دلار پول نقد و ده‌ها ساعت لوکس متهم شده است.

بر اساس این گزارش، متهم یادشده مقادیر قابل توجهی شمش طلا و حدود ۲ میلیون دلار پول نقد را به همراه مجموعه‌ای از ساعت‌های گران‌قیمت در خانه خود نگهداری می‌کرده است.

این پرونده بار دیگر ابعاد فساد و سوء‌استفاده در ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا را در معرض توجه قرار داده؛ نهادی که همواره مدعی شفافیت و مقابله با فساد در دیگر کشورها بوده است.

جزئیات بیشتر درباره هویت این مقام سابق و روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح‌شده هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

