ترافیک سنگین در مسیر بازگشت چالوس به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور، اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حد فاصل ماسال تا مجلار، با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت، روان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، خاطرنشان کرد: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس نیز تردد خودروها بدون مشکل و به صورت روان در جریان است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی از جمله بارندگی یا مه‌گرفتگی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه‌ها و مراجع رسمی پلیس راهور پیگیری کرده و ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کنند.