خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با تکیه بر پتانسیل‌های بی‌نظیر اقلیمی و خاک حاصلخیز، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی در سطح کشور شناخته می‌شود؛ در این استان، کشاورزی نه تنها یک شغل، بلکه رکن اصلی معیشت و هویت اجتماعی بسیاری از جمعیت فعال استان بشمار می‌رود.

در سال جاری نیز، با فرا رسیدن فصل برداشت، دشت‌های سرسبز استان ایلام به صحنه‌ای از شادی و برکت تبدیل شده است؛ در این روزها، دسترنج زحمتکش‌های عرصه کشاورزی و عشایر بومی، نه‌تنها به عنوان محصولی زراعی، بلکه به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برای تقویت اقتصاد ملی و تضمین امنیت غذایی کشور، از خاک جدا و جمع‌آوری می‌شود.

لازم به ذکر است، در اوج فصل برداشت غلات، نقش ادوات و ماشین‌آلات پیشرفته کشاورزی در استان ایلام به‌شدت پررنگ‌تر شده، به گونه‌ای که کارشناسان تأکید می‌کنند بدون بهره‌گیری از کمباین‌های مدرن و تجهیزات مکانیزه، سرعت برداشت کاهش یافته و احتمال ضایعات محصولات به‌ویژه در شرایط جوی متغیر افزایش می‌یابد.

در همین راستا، مسئولان استانی با اولویت‌دهی به این بخش، در حال تلاش فشرده برای تأمین و توزیع سریع‌تر ادوات مورد نیاز در مزارع هستند؛ هدف اصلی هم جلوگیری از هرگونه تاخیر در جمع‌آوری محصول و حفظ کیفیت غلات تولیدی است تا این دسترنج ارزشمند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انبارها و چرخه اقتصاد کشور منتقل شود.

از آماده‌سازی سیلوها تا تأمین سوخت کمباین‌ها

مدیر جهاد شهرستان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد ستاد برداشت در فرمانداری شهرستان، اظهار داشت: عملیات آماده‌سازی برای فصل برداشت با جدیت کامل در حال انجام است و هماهنگی‌های نهایی با تمام ارکان ذی‌ربط تکمیل شده است.

سعید طاهری با بیان اینکه تقسیم وظایف بین ادارات عضو کمیته و کارگروه برداشت به صورت دقیق ابلاغ شده، افزود: شرکت خدمات بازرگانی به عنوان متولی اصلی خرید، با هماهنگی کامل اداره کل جهاد کشاورزی، آماده دریافت محصولات است و فرآیند خرید از طریق مباشرین و طاعون‌های روستایی با نظارت دقیق انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام در خصوص ظرفیت‌های انبارداری توضیح داد: سیلوهای مورد نیاز در سطح شهرستان آماده‌سازی شده‌اند؛ علاوه بر کارخانه ایلام، یک مرکز مربوطه در بخش میشخاص نیز با ظرفیت کامل برای انبار کردن محصولات آماده است تا هیچ‌گونه کسری ظرفیتی در فرآیند خرید و انبارداری ایجاد نشود.

طاهری با تأکید بر شفافیت فرآیند خرید، گفت: عوامل تشخیص و نظارتی که قرار است بر فرآیند خرید نظارت داشته باشند، معرفی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که خرید به صورت عادلانه و با رعایت حقوق کشاورزان عزیز انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های لجستیکی و جابجایی ادوات پرداخت و خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های کاملی با اداره راهداری و پلیس راهور برای انتقال کمباین‌ها و ماشین‌آلات برداشت انجام شده است؛ با توجه به این هماهنگی‌ها، انتظار می‌رود مشکلی در مسیر انتقال ادوات به مزارع و بین مزارع وجود نداشته باشد و عملیات برداشت با سرعت و دقت انجام شود.

طاهری همچنین به موضوع حیاتی تأمین سوخت اشاره کرد و افزود: برآورد دقیق میزان سوخت مورد نیاز برای ادوات برداشت انجام شده و هماهنگی‌های لازم با شرکت پخش نفت برای تأمین بنزین و گازوئیل صورت گرفته که این اقدام تضمین می‌کند هیچ وقفه‌ای در روند کار به دلیل کمبود سوخت ایجاد نشود.

وی با اطمینان از موفقیت این عملیات بزرگ زراعی گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر، برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی‌های دقیق بین تمام ارگان‌ها، ان‌شاءالله بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی، برداشت محصولات گندم و جو در شهرستان ایلام با موفقیت کامل انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیان کرد: هدف ما این است که کشاورزان عزیز از فروش محصولات خود با قیمت مناسب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره‌مند شوند و دغدغه‌ای بابت فروش محصولات نداشته باشند.

آبدانان دومین شهرستان تولیدکننده گندم در ایلام شد

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: آبدانان با پیش‌بینی تولید حدود ۲۰ هزار تن گندم، دومین شهرستان تولیدکننده این محصول در استان ایلام است.

علیرضا سلاح ورزی اضافه کرد: برداشت گندم در این شهرستان از منطقه گاومولان آغاز شده و خرید تضمینی محصول کشاورزان از طریق چهار مرکز خرید در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در آبدانان بر اساس سامانه پهنه‌بندی و الگوی کشت شهرستان حدود ۲۲ هزار هکتار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت حدود ۲۰ هزار تن گندم از این سطح تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان گفت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده و با توجه به شرایط مناسب بارندگی، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید و خرید گندم امسال به حدود ۲۸ هزار تن برسد.

سلاح‌ورزی از کشاورزان خواست برداشت محصول خود را با نظم انجام داده و گندم مازاد را در مراکز خرید تحویل دهند.

در نهایت، فصل برداشت غلات در استان ایلام، فراتر از یک رویداد زراعی، پیامی روشن از توانمندی و پایداری است؛ زیرا این استان با تکیه بر نیروی انسانی متعهد، همکاری بی‌نظیر کشاورزان و عشایر و تلاش مسئولان برای مکانیزه کردن فرآیندها، ثابت می‌کند که می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، امنیت غذایی کشور را تضمین کرد.

از این رو، امید است با حمایت‌های مستمر و مدیریت هوشمندانه، این قطب سبز، همواره پیشگام در تولید و برکت‌آفرین برای آینده‌ای روشن‌تر باشد.