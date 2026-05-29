پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز جمعه ۸ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به ماندگاری هوای گرم در استان هرمزگان، اظهار کرد: دریا صبح آرام و بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و شرایط برای تردد شناورهای سبک با احتیاط و سایر شناورها مساعد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا شنبه ۹ خرداد تا سه شنبه ۱۲ خرداد بعدازظهر و شب بر شدت سرعت باد در دریا افزوده خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز ماندگاری هوای گرم همراه با نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما به ویژه نواحی دور از ساحل و ارتفاعات استان، پیش بینی و توصیه می‌شود از ترددهای غیر ضرور در روز و قرارگیری در معرض آفتاب به ویژه در ظهر خودداری شود.