میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه امروز آماده پذیرش داوطلبان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی اظهار کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه در روز جمعه (۸ خرداد ماه ۱۴۰۵) جهت تأمین خون و فرآورده‌های خونی حیاتی و مورد نیاز بیماران، فعال بوده و آماده دریافت خون از همشهریان گرامی و داوطلبان عزیز است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید ویژه بر اهمیت تأمین فرآورده‌های خونی خاص، افزود: در مقطع کنونی، تأمین فرآورده مهم «پلاکت»، به‌ویژه برای ادامه روند درمانی بیماران سرطانی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و نیاز مبرمی به مشارکت مردم نوع‌دوست در این زمینه احساس می‌شود.

وی با دعوت صمیمانه از تمامی اقشار جامعه برای مشارکت در این امر خداپسندانه بیان کرد: قطعا حضور گرم، آگاهانه و مسئولانه شما عزیزان در این روز تعطیل، برای نجات جان همنوعان و ادامه روند درمان بیماران نیازمند به خون، بسیار ارزشمند، حیاتی و امیدبخش خواهد بود.

میرزاده در پایان با تشریح زمان و مکان دقیق فعالیت پایگاه انتقال خون در روز جمعه خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان و همشهریان می‌توانند در تاریخ جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر با مراجعه به مرکز اهدای خون استان به نشانی کرمانشاه، میدان فرمانداری، ضمن اهدای خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند؛ خادمان شما در سازمان انتقال خون، منتظر حضور گرمتان هستند.