فراخوان انتقال خون کرمانشاه برای اهدای خون در نیمه خرداد

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن چهاردهم خرداد ماه سالروز عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی و گرامی‌داشت قیام خونین پانزدهم خرداد اظهار کرد: نیمه خرداد یادآور ایثار و از خودگذشتگی غیورمردانی است که با نثار خون خویش شجره طیبه انقلاب را آبیاری کردند؛ امروز نیز استمرار شایسته آن راه معرفتی، در گرو خدمت به خلق، همدلی اجتماعی و تلاش برای نجات جان همنوعان پدیدار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نوع‌دوست و شریف استان برای پیوستن به این پویش معنوی و انسانی تصریح کرد: از تمامی هم‌استان‌های عزیز دعوت می‌شود تا در این روزهای پیش‌رو، با تأسی از مرام ایثارگری شهدا به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند تا با اهدای بخشی از وجود خود، شبکه بهداشت و درمان را در تامین قطرات حیاتی برای بیماران بستری در بیمارستان‌ها یاری دهند.

وی با تبریک پیش‌رو بودن عید سعید غدیر خم به عنوان تجلی ولایت و مظهر سخاوت علوی گفت: چه زیباست که در این روزهای پربرکت و معنوی، با الگوبرداری از سیره پرمهر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) که بزرگ‌ترین دستگیر نیازمندان بودند، به یاری بیماران چشم‌انتظار بشتابیم و با اشتراک‌گذاری این لبخند، حلاوت عید بزرگ شیعیان را دوچندان کنیم.

میرزاده اهدای خون را یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های بخشندگی بدون منت ارزیابی کرد و افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های سلولی آن، یک نیاز مستمر، روزانه و همیشگی است و با توجه به تعطیلات تقویمی، ضرورت دارد که مراجعین وفادار ما با حضور سبز خود مانع از افت شاخص ذخایر خونی استان در این ایام شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پایگاه‌ها و مراکز خون‌گیری در سطح استان آماده میزبانی از داوطلبان گرامی هستند؛ لذا از عموم جوانان، اصناف و قشرهای مختلف مردم نیک‌اندیش تقاضا داریم با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، در این معامله عاشقانه شرکت کرده و امید به زندگی را در کالبد جامعه جاری سازند.