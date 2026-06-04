هشدار انتقال خون کرمانشاه درباره کمبود پلاکت

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح حساسیت‌های موجود در چرخه فرآوری مایع حیات اظهار کرد: یکی از استراتژیک‌ترین و کلیدی‌ترین فرآورده‌های خونی که در مراکز انتقال خون تولید می‌شود، پلاکت است که به دلیل ساختار سلولی و شرایط خاص آزمایشگاهی، تنها تا سه روز قابلیت نگهداری و استفاده دارد و پس از گذشت این بازه زمانی محدود، عملاً از چرخه مصرف پزشکی خارج می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تبیین پیوستگی فرآیند تامین این سلول‌های خونی گفت: به دلیل همین محدودیت زمانی، چنانچه تنها دو روز متوالی میزان مراجعه اهداکنندگان به پایگاه‌های ثابت و سیار کاهش یابد، در روز سوم با چالش و احتمال بروز کمبود شدید پلاکت در مراکز درمانی استان مواجه خواهیم شد که این مسئله زنگ خطری جدی برای سلامت بیماران است.

وی نوسان در حضور داوطلبان را تهدیدی برای روند درمانی تخت‌های بیمارستانی دانست و تصریح کرد: کاهش مراجعات مردمی حتی برای چند روز معدود، بلافاصله اثر خود را بر ذخایر فرآورده‌های سلولی نشان می‌دهد و می‌تواند فرآیند بهبود و احیای بسیاری از بیماران اورژانسی، مصدومان حوادث جاده‌ای و به ویژه مبتلایان به سرطان را با کندی یا اختلال جدی روبرو سازد.

میرزاده اهدای مستمر و برنامه‌ریزی‌شده خون را تنها ضامن پایداری این شبکه پشتیبان برشمرد و افزود: کارشناسان ما به صورت شبانه‌روزی در حال پایش وضعیت ذخایر خونی استان هستند، اما حفظ این توازن رفاهی و درمانی بدون مشارکت منظم و آگاهانه قشرهای مختلف مردم نیک‌وکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پایگاه‌های انتقال خون در سراسر استان آماده پذیرش اهداکنندگان هستند و از عموم شهروندان، جوانان و اصناف دعوت می‌شود تا با مراجعه منظم خود، مأموران بهداشت و درمان را در تامین پایدار قطرات حیاتیِ بخشنده زندگی یاری دهند و اجازه ندهند دغدغه کمبود فرآورده‌های خونی، بار مضاعفی بر دوش خانواده بیماران بگذارد.