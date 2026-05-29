به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی امروز نیز همانند دو روز گذشته، عمل رمی جمره را انجام می‌دهند و همزمان آخرین روز بیتوته خود را در سرزمین منا سپری می‌کنند.

عملیات انتقال زائران به جمرات از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده و زائران کشورمان در قالب کاروان‌ها و بر اساس ه‍برنامه‌ریزی انجام‌شده، در حال عزیمت به محل رمی هستند.

امروز نیز همانند روزهای گذشته، نیروهای راهنما و کادر درمان در طول مسیر و در کنار کاروان‌ها مستقر شده‌اند تا ضمن راهنمایی زائران، از بروز مشکلات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

فرآیند جابه‌جایی کاروان‌ها از محل استقرار در منا به جمرات و بالعکس، طبق زمان‌بندی مشخص در حال انجام است.

همچنین کاروان‌هایی که هتل‌های آن‌ها در نزدیکی جمرات قرار دارد، پس از انجام رمی مستقیماً راهی مکه مکرمه می‌شوند؛ اما زائرانی که محل اقامت آن‌ها فاصله بیشتری دارد، ابتدا به منا بازمی‌گردند و سپس با ناوگان حمل‌ونقل ترددی به شهر مکه منتقل خواهند شد.