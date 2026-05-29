به گزارش خبرنگار مهر، اکران مستند خاتون که روایت‌گر زندگی پر از فراز و نشیب مرضیه جعفری سرمربی کرمانی تیم ملی و پرافتخارترین سرمربی تیم فوتبال زنان است در کرمان برای نخستین بار انجام شد.

جعفری، که الهام بخش زندگی تمام زنان در ایران می‌تواند باشد بارها و بارها در زندگی زمین خورده و بار دیگر بلند شده است، تا امروز از او به عنوان یک زن قدرتمند والگویی برای سایر زنان یاد شود.

او نشان داده نه غم و نه محدودیت نمی‌تواند مانع کسی شود و حالا زندگی او سوژه مستند شقایق آسیایی کارگردان و فعال رسانه‌ای شده که زندگی جعفری را از زلزله بم تا تیم خاتون و تیم ملی به تصویر کشیده است.

کارگردان مستند خاتون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد هدفش از ساخت این مستند گفت: من قبل از مستند خاتون مستندی به اسم «فم فوتبال» ساخته بودم که تاریخ فوتبال زنان ایران قبل و بعد از انقلاب بود و خیلی مورد استقبال قرار گرفت.

شقایق آسیایی، افزود: مستند « فم فوتبال» با اینکه یک کار خبرنگاری بود و در شهر ساخته شده بود، اما به اکران عمومی سینما رسید و جایزه‌های داخلی و بین‌المللی زیادی گرفت.

وی ادامه داد: بعد از اکران آن خیلی‌ها به من گفتند که کاش این فیلم را وسیع‌تر می‌ساختی و با آدم‌های بیشتری راجع به آن صحبت می کردی؛ اما من با خودم گفتم به‌ هرحال این سوژه کار شده و تصمیم گرفتم سراغ سوژه‌ها و آدم‌های تاثیرگذار این رشته بروم که سه نفر مد نظرم بودند که یکی از این افراد خانم مرضیه جعفری بود.

کارگردان مستند خاتون با بیان اینکه زمانی که کار را شروع کرد مرضیه جعفری فقط سرمربی تیم فوتبال خاتون بم بود گفت: با افتخاراتی که وی در تیم خاتون بم با ۱۱ عنوان قهرمانی لیگ داشت و هنوز دوازدهمین قهرمانی را هم نگرفته بود روند تغییر کرد، ایشان به تیم ملی آمدند و بعد هم بهترین مربی آسیا شدند.

آسیایی، در مورد مکان‌های ضبط مستند خاتون توضیح داد: من مستندهای زیادی کار کرد و مستند برخلاف فیلم سینمایی لوکیشن‌های زیادی ندارد؛ از سوی دیگر خانم جعفری کلا مصاحبه گریز است و اهل عکس و فیلم هم نیست و هیچ زمانی هم عکس و فیلم جمع نمی کند، به همین دلیل خیلی کار ساخت مستندخاتون سخت بود و به سختی توانستیم یک سری عکس از خانم جعفری تهیه کنیم.

وی گفت: بعد از انتخاب مرضیه جعفری به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، ما علاوه بر لوکیشن‌هایی که در شهر بم گرفته بودیم در تمرینات تیم ملی هم یک سری از تصاویر را گرفتیم.

آسیایی، درمورد برنامه‌های بعدی برای نشان دادن فوتبال زنان در قالب مستند گفت: من مستند خاتون را با هزینه شخصی ساختم و اگر اسپانسر مالی پیدا شود تا سرمایه‌گذاری کند سایر بخش‌های حضور مرضیه جعفری در تیم ملی را هم به مستند خاتون اضافه می کنم، زیرا استادم سیف الله صمدیان معتقد هستند که مستند خاتون روایت تاریخ فوتبال زنان ایران می‌شود و در دل تاریخ می‌ماند.

مستند ۵۰ دقیقه‌ای خاتون تنها گوشه‌ای از افتخارآفرینی‌های مرضیه جعفری و نقش بسیار تاثیرگذار او در فوتبال زنان بوده است.