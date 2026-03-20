استقبال استاندار کرمان از سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان گفت: خانم مرضیه جعفری از مفاخر ورزشی کرمان هستند و همواره افتخارآفرینی او در عرصه ورزش بانوان موجب سربلندی استان و کشور شده است.

وی افزود: کار بزرگ وی در برابر دشمن و عملکرد مسئولانه و مدیریت شایسته در همراهی تیم ملی و هدایت آن در مسیر بازگشت به کشور، قابل تقدیر است.

استاندار کرمان ادامه داد: این اقدام نشان‌دهنده روحیه بالای تعهد، شجاعت و مسئولیت‌پذیری وی است و برای مجموعه ورزش استان و کشور ارزشمند خواهد بود.

طالبی، ابراز امیدواری کرد: روند موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌های تیم ملی فوتبال بانوان همچنان تداوم یابد و دل های مردم همراه با پیروزی در این جنگ در عرصه‌های ورزشی نیز به واسطه تلاش شما شاد شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این مراسم گفت: بانوان ورزشکار در شرایط دشوار اخیر با تاب‌آوری بالا عمل کردند و توانستند با سرافرازی به کشور بازگردند. این حضور نشان از نقش مهم ورزشکاران در عرصه‌های مختلف است.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان نیز با تقدیر از تلاش‌های مربی تیم ملی اظهار کرد: این رخداد بار دیگر جایگاه بانوان ورزشکار و مسئولیت‌پذیری آن‌ها را نشان داد و نقش مهم انسجام و همدلی در موفقیت‌های ورزشی را برجسته کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران گفت: در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا عازم کشور استرالیا شدیم و دو روز بعد در ایران جنگ شد.

مرضیه جعفری، افزود: با توجه به شرایط کشور دشمنان از این موقعیت سواستفاده کردند، اما بچه های تیم نشان دادند که همانطور مسئولین و مردم در برابر دشمن مقابله کردند، آنها نیز پای کشور ایستادند و به کشور بازگشتند.

جعفری، اظهار داشت: ملت ایران ملتی متحد است و در تمام شرایط سخت پشت یکدیگر هستیم، شاد بودن مردم کشور را از خدا آرزو دارم و امیدوار این مقاومت و ایستادگی همچنان وجود داشته باشد.

شایان ذکر است در جریان سفر تیم ملی بانوان برخی گروه‌ها و دولت‌ها تلاش‌هایی جهت اعطای پناهندگی به اعضای تیم ملی به منظور اعمال فشار به کشور داشتند که این برنامه ریزی با هوشمندی سرمربی و اعضای تیم ملی خنثی شد.