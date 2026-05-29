به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابوترابیفرد خطیب نمازجمعه تهران در خطبههای این هفته ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و هفته وحدت، با قرآن کریم تأکید کرد: پیامبران الهی برای تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه تراز مبعوث شدهاند.
وی با قرائت آیه «لقد ارسلنا رسُلنا وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِ» گفت: این کریمه مبارکه، رسالت همه پیامبران دارای کتب آسمانی را در تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه آراسته به عدالت تبیین میکند.
خطیب نمازجمعه تهران افزود: انسانهایی که در پرتو آموزههای وحیانی قیام به عدالت دارند، از ظلم در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی پرهیز میکنند؛ میجنگند اما تعدی نمیکنند.
ابوترابیفرد با بیان اینکه رسالت انبیای الهی اختصاص به قوم و زمان خاصی ندارد، تصریح کرد: قرآن کریم در مقام تبیین تمدن وحیانی است؛ انبیا تمدن میسازند و در رأس هرم قدرت قرار دارند.
وی با اشاره به آیه «کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ بَعَثَ اللهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ» اظهار کرد: معنای حکمرانی و قضاوت، بدون قدرت سیاسی معنا ندارد؛ قیام مردم به قسط و تربیت جامعه انسانی، دستاورد نظام سیاسی با شایستهسالاری است.
خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: انسان ظرفیت دارد که میتواند تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، به علم آراسته شود و با اراده از فجور فاصله بگیرد، اما عقل وقتی چنگ به ریسمان وحی میزند در مدرسه انبیای الهی حضور مییابد.
سنگبنای نظام حکمرانی دینی بر دانش نهاده شده است
وی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم(ع) و عمویش آذر، گفت: خطاب «اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّبِعُونی» به معنای دعوت از علم و دانش است؛ این علم است که انبیا را در قله اطاعت از خدا قرار داده است.
ابوترابیفرد افزود: «لقد آتینا داوود و سلیمان عِلماً» نشان میدهد سنگبنای نظام حکمرانی دینی بر دانش نهاده شده است.
وی با اشاره به وصیت پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم، تأکید کرد: در روز غدیر، اراده خدا بر این تعلق گرفت که مسئله امامت و زعامت جامعه بر پیشوایان معصوم تعلق گیرد.
خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تأکید بر جایگاه والای اهل بیت پیامبر اکرم(ص) گفت: هیچ انسانی و ملکی قابل مقایسه با اهل بیت پیامبر اکرم نیست؛ اینان اساس الدین و عماد الیقین هستند.
وی افزود: پیامبر میفرمایند «انی تارکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و این دو از هم جدا نمیشوند؛ یعنی اگر آل پیامبر بودند، قرآن هست و اگر قرآن بود، آل پیامبر هستند.
ابوترابیفرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعرض آمریکا به حاشیه فرودگاه بندرعباس اظهار کرد: آمریکا در سحرگاه پنجشنبه گذشته به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس تعرض کرد که نه خسارت جانی داشت و نه مالی، اما تعرض به آسمان و زمین ایران بود.
وی تصریح کرد: در ساعت ۴:۵۰ دقیقه بامداد پنجشنبه، به دست توانای اقتدارآفرین هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ سخت و شکننده داده شد؛ این یک پیام روشن دارد یعنی ارتقای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و تغییر موازنه قدرت به نفع ایران.
امروز دنیا فقط زبان قدرت را میفهمد
خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: این قدرت بازدارندگی باید در مرز حرکت کند؛ دشمن باید بداند که ما در مرز دانش و فناوری و در مرز قدرت دفاعی حرکت میکنیم؛ این قدرت است که ما را در جایگاهی قرار داده که آمریکا را تحقیر کردهایم؛ امروز دنیا فقط یک زبان را میشنود و آن زبان قدرت است.
وی در ادامه با محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب، شرق و ضاحیه در پایتخت لبنان گفت: این حملات منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شریف لبنان، آواره شدن صدها هزار نفر و تخریب زیرساختها و منازل مردم شده است.
ابوترابیفرد افزود: این جنایات با حمایت کامل و بدون قید و شرط هیئت حاکمه آمریکا و پشتیبانی تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی واشنگتن انجام میگیرد.
خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: آمریکا امروز با تحولاتی که در منطقه رخ داده است، هر گلولهای که رژیم صهیونیستی پرتاب میکند، قبل از آنکه ملت مقابل سرافراز لبنان و غزه را که اسطوره صبر و مقاومت هستند قرار دهد، بر پیکر آمریکا فرود میآید.
وی با اشاره به سخنان یک استاد برجسته آمریکایی گفت: موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران که پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد، گواه روشنی است بر اینکه با مراکز تسلیحاتی و نظامی و اهداف مورد نظر در سرزمینهای اشغالی چه کرده است.
جنگ رمضان پایان حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه را رقم زد
ابوترابیفرد تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگ رمضان این واقعیت را به خوبی درک کردهاند که نیروی نظامی حتی حضور مستقیم آمریکا قدرت بازآرایی واقعیتهای سیاسی در غرب آسیا را به طور کلی از دست داده است و این به معنای پایان حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.
حجتالاسلام والمسلمین ابوترابیفرد خطیب نمازجمعه تهران در ادامه سخنان خود در خطبههای این هفته با اشاره به فلسفه بعثت انبیای الهی گفت: فلسفه بعثت انبیای الهی ساخت تمدن انسانی در پرتوی آموزههای وحیانی است؛ تمدنی که بر قاعده تعلیم و تربیت و قیام جامعه انسانی به عدالت استوار است.
وی افزود: این تمدنسازی قطعاً اتفاق خواهد افتاد؛ اگر این آرمان تحقق پیدا نکند یعنی هدف خدای متعال در کره خاکی محقق نشده و این محال است؛ خدا اراده کرده است «لیقوم الناس بالقسط» و این اراده امروز شروع شده است.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به سوره کوتاه و فشرده عصر اظهار کرد: به نظر میرسد ویژگیها و اصول محوری جامعه وحیانی در تراز در سوره عصر بیان شده است؛ سورهای که از نگاه علامه طباطبایی خلاصه از قرآن است.
وی با قرائت آیه «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» گفت: جامعه در تراز که قیام به قسط و عدالت دارد، از چهار ویژگی برخوردار است: اول آراستگی به ایمان یعنی قرار داشتن در قله حیات عقلانی و معرفت، دوم عمل صالح، سوم تواصو به حق و چهارم تواصو به صبر.
ابوترابیفرد تأکید کرد: هر اندازه پشتوانه عقلانی، علمی و معرفتی بالاتر باشد، در مرتبه بالاتری از کمال قرار دارد؛ فاصله شمشیر علی بن ابیطالب(ع) با شمشیر مالک اشتر به فاصله علم و معرفت آنان برمیگردد.
وی با اشاره به حدیث معروف «سلونی قبل انتفقدونی» گفت: این کلام زیبنده علی علیه السلام و فرزندان معصوم است؛ تأکید برقرار گرفتن ایران برای قلل رفیع دانش و تولید علم و برنامهریزی و مدیریت آن، رمز تبدیل ایرانیان به مرجع علمی جهان است.
خطیب نمازجمعه تهران با قرائت آیه «یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا» گفت: این آیه میفرماید اگر میتوانید به مرزها و کرانههای آسمانها و زمین راه پیدا کنید، راه پیدا کنید؛ یعنی باید از همه ظرفیتهای نهفته در این کره خاکی بهره ببرید.
قدرت فضایی و موشکی سپاه و ارتش، دستاورد علم و ایمان است
وی افزود: در ادامه این آیه میفرماید «لَا تُنفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»؛ علی علیه السلام این آیه را تفسیر میکند و میفرماید: «العلم سلطان» یعنی اگر به علم آراسته شدید میتوانید زمین را تسخیر کنید؛ هر انسان و جامعهای که به علم دست یافت بر دیگران سلطنت پیدا میکند.
ابوترابیفرد با اشاره به دستاوردهای علمی کشور گفت: قدرت فضایی موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدرت پهپادی و موشکی ارتش، دستاورد علم و دانشی است که در پرتو ایمان و عمل به این قدرت بازدارنده استثنایی تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی گفت: فرازهای بلندی از پیام رهبری معزز به پاسداری و حراست از وحدت و انسجام ملی تاکید دارد؛ «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» یعنی این اتحاد مقدس را حفظ کنید.
خطیب نمازجمعه تهران افزود: ایشان میفرمایند از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته و در زمره مهمترین عوامل پیروزی در مقابل شیطان بزرگ میباشد.
وی تصریح کرد: لازم است تک تک کسانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات را به تنفر و تفرقه تبدیل نکنند.
ابوترابیفرد با اشاره به بیانیه سپاه پاسداران گفت: رزمندگان فهیم و شورانگیز این حماسهسازی، همراه رزمندگان صف کشیده در برابر دشمن وعده دادهاند که تا پایان راه و تحقق اهداف عالیه انقلاب و مقاومت در صحنه هستی حضور خواهند داشت.
پیروزی نهایی در گرو حضور مقتدرانه در خیابان و حمایت از دیپلماسی است
وی افزود: مذاکره صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است که نیازمند استمرار حضور مقتدرانه و پرشور در خیابان و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی است.
خطیب نمازجمعه تهران در پایان گفت: خدایا همین روزها و ایام ما را شاهد پیروزی بزرگ قرار ده؛ ملت اسلام را بر استکبار جهانی پیروز کن؛ قدمهای لرزان رژیم صهیونیستی را در خاکهای مقدس لبنان خرد بنما؛ ملت مظلوم غزه را عزت و اقتدار روزافزون مرحمت کن.
نظر شما