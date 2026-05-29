به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدی، امام جمعه شهرستان فردیس، امروز جمعه ۸ خردادماه، در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک عید سعید غدیر، این عید بزرگ را عید ولایت و امامت خواند و بر ضرورت تبیین معارف اهل بیت (ع) تأکید کرد و همچنین با اشاره به فرازهایی از زیارت غدیریه، آن را یک دوره کامل امیرالمؤمنینشناسی توصیف کرد و گفت: زیارت جامعه کبیره نیز یک دوره جامع امامشناسی است که باید مورد توجه مومنان قرار گیرد.
خطیب جمعه فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای مکتبی امام خمینی (ره)، دشمنشناسی را یکی از هنرهای بزرگ بنیانگذار انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: سیره امام راحل نشان میدهد که او روحی ذلتناپذیر و ستمستیز داشت و نهیب کوبندهاش صاعقهای بود که لرزه بر اندام استکبار و نوکران آن میانداخت.
حجتالاسلام محمدی همچنین با تجلیل از مقام معظم رهبری، زندگی زاهدانه، حضور در میان مردم و تلاش بیوقفه برای محرومان را از شاخصههای بارز رهبر انقلاب برشمرد و تأکید کرد: همین ویژگیها، آیتالله خامنهای را به «پدر مهربان ملت» تبدیل کرده است.
بیاعتمادی به آمریکا یک باور ریشهدار است
امام جمعه فردیس در ادامه با اشاره به بدعهدیهای مکرر آمریکا در قبال ملت ایران، خاطرنشان کرد: بیاعتمادی مردم ایران به آمریکا، یک باور ریشهدار است که هر روز با غیرت و حماسه ملت، تازهتر و مستحکمتر میشود.
وی همچنین از دستگاه دیپلماسی کشور خواست تا با اطلاعرسانی بهموقع و شفاف، مرجعیت خبری را از دشمن سلب کند و اجازه ندهد جریانهای معاند، روایتساز میدان افکار عمومی باشند.
حجتالاسلام محمدی در ادامه با ابراز نگرانی از آمارهای جهانی مصرف دخانیات، گفت: سالانه ۸ میلیون نفر در جهان به سبب مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند و متأسفانه صنایع دخانی به شکلی هدفمند، زنان را هدف گرفتهاند.
امام جمعه فردیس با هشدار نسبت به تبعات این روند، تصریح کرد: استعمال دخانیات در زنان، خطر ابتلا به سرطان و ناباروری را چندین برابر افزایش میدهد که این امر، زنگ خطری جدی برای سلامت خانواده و جامعه ایرانی است.
