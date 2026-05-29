ایران پیروز قطعی میدان نبرد با وجود نابرابری بودجه نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یاسین گودرزی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه ملایر با اشاره به جنگ رمضان اظهار کرد: ایران با وجود فاصله عظیم بودجه نظامی با آمریکا معادل ۱۴ میلیارد دلار در مقابل یک و نیم تریلیون دلار در عرصه بینالملل، تاکنون پیروز قطعی این میدان بوده است.
وی با استناد به قدرت اقتصادی، سیاسی، فناورانه و نظامی آمریکا و همراهی ناتو و کشورهای عربی، ایستادگی ایران را ناشی از اتکا به خداوند، توجه به انوار قدسی اهلبیت(ع) و تلاش نیروهای مسلح و مردم حکیم دانست و گفت: پیروزی ایران فقط محدود به تنگه هرمز نیست، اگر اینگونه بود امارات و عمان نیز باید در این نبرد پیروز میشدند.
امام جمعه موقت ملایر با اشاره به پیشنهادهای مذاکره به سه هدف پنهان آمریکا از مذاکرات اشاره کرد و با بیان اینکه هدف نخست شناسایی محل تردد و اختفای مسئولان برای تکرار ترورها همانند ترور سرداران مقاومت و رهبر معظم انقلاب است، افزود: هدف دوم ایجاد اختلاف و تفرقه در صفوف مردم و هدف سوم آمادهسازی برای یک حمله جدید نظامی با استقرار جنگندههای سوپر سان و نیرو در کشورهای همسایه است.
وی در عین حال اهداف ایران از پذیرش فضای مذاکرهای را تجدید قوا و آنالیز تجهیزات دشمن و استفاده از اهرم گذر زمان برشمرد و افزود: ایران موفق به رهگیری جنگندههای اف-۳۵ شده و سلاحهای دوشپرتاب پیشرفتهای در اختیار بسیجیان استانهای جنوبی قرار دارد که برتری هوایی آمریکا را در جنگ آینده از بین خواهد برد.
حجت الاسلام گودرزی خنثیسازی اهداف آمریکا را در گرو رعایت پروتکلهای امنیتی از سوی مسئولان، تبیین واقعیات برای مردم و جلوگیری از اختلافافکنی دانست و افزود: برخی دلسوزان ناآگاه از پشت به نیروهای میدان ضربه میزنند؛ در حالی که اگر خیانتی در کار بود، مذاکره انجام شده بود؛ اما ترامپ هر روز به خودش میکوبد چون ایران باج نداده است.
امام جمعه موقت ملایر در پایان ضمن تمجید از حضور مردم در خیابانها به مدت ۹۰ روز، نسبت به گرانیها انتقاد کرد و گفت: مردم انتظارات بهحقی از مسئولان دارند.
نظر شما