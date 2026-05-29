به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان دهگلان با اشاره به آیه ۷۱ سوره توبه، این آیه را چارچوبی جامع برای تنظیم روابط اجتماعی در جامعه ایمانی توصیف و اظهار کرد: در این آیه، مسئولیتها و حقوق متقابل مردم و حاکمیت بهگونهای روشن بیان شده است که میتواند مبنای اداره صحیح جامعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اسلام برای مردم نقش فعالی در نظارت اجتماعی قائل شده است، افزود: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئولیت اجتماعی، از مهمترین ابزارهای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار میرود و نباید بهصورت یک وظیفه تشریفاتی به آن نگاه شود.
امام جمعه دهگلان ادامه داد: هر نظامی که زمینه شنیده شدن سخن مردم و پذیرش نقدهای دلسوزانه را فراهم کند، میتواند از پشتوانه اجتماعی قویتر و ثبات بیشتری برخوردار باشد و مسیر اصلاح و پیشرفت را هموارتر طی کند.
وی تصریح کرد: بیتوجهی به مطالبات عمومی و نادیده گرفتن نظرات خیرخواهانه مردم، در بلندمدت میتواند به کاهش اعتماد اجتماعی و بروز آسیبهای جدی در ساختارهای مختلف منجر شود.
ماموستا محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، عدالت را مهمترین عامل دوام و کارآمدی حکومتها دانست و خاطرنشان کرد: تحقق عدالت در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و اداری، نقش اساسی در افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
نظر شما