  1. استانها
  2. کردستان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

ماموستا محمدی: شنیدن مطالبات مردم پایه‌های اعتماد و پایداری جامعه است

ماموستا محمدی: شنیدن مطالبات مردم پایه‌های اعتماد و پایداری جامعه است

دهگلان-امام جمعه دهگلان با اشاره به نقش مردم در اصلاح امور جامعه، تأکید کرد: توجه به مطالبات و نقدهای سازنده شهروندان، زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان دهگلان با اشاره به آیه ۷۱ سوره توبه، این آیه را چارچوبی جامع برای تنظیم روابط اجتماعی در جامعه ایمانی توصیف و اظهار کرد: در این آیه، مسئولیت‌ها و حقوق متقابل مردم و حاکمیت به‌گونه‌ای روشن بیان شده است که می‌تواند مبنای اداره صحیح جامعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اسلام برای مردم نقش فعالی در نظارت اجتماعی قائل شده است، افزود: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئولیت اجتماعی، از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود و نباید به‌صورت یک وظیفه تشریفاتی به آن نگاه شود.

امام جمعه دهگلان ادامه داد: هر نظامی که زمینه شنیده شدن سخن مردم و پذیرش نقدهای دلسوزانه را فراهم کند، می‌تواند از پشتوانه اجتماعی قوی‌تر و ثبات بیشتری برخوردار باشد و مسیر اصلاح و پیشرفت را هموارتر طی کند.

وی تصریح کرد: بی‌توجهی به مطالبات عمومی و نادیده گرفتن نظرات خیرخواهانه مردم، در بلندمدت می‌تواند به کاهش اعتماد اجتماعی و بروز آسیب‌های جدی در ساختارهای مختلف منجر شود.

ماموستا محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، عدالت را مهم‌ترین عامل دوام و کارآمدی حکومت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اداری، نقش اساسی در افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

کد مطلب 6843809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها