امام جمعه قزوین:نبرد ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی پایان نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: آمریکا از کودتای سال ۱۳۳۲ بهصورت رسمی در سرنوشت ملت ایران دخالت کرد و طی دههها با حمایت از رژیم پهلوی، منابع کشور را غارت و عزت ملت ایران را پایمال کرد.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمریکا و متحدانش از هیچ توطئهای علیه ملت ایران دریغ نکردند و از جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، کودتا، فتنههای داخلی و فشارهای سیاسی و امنیتی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کردند.
امام جمعه قزوین با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: دشمنان با هدف تضعیف و تجزیه جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و در این مسیر، فرماندهان، دانشآموزان و جمعی از مردم بیگناه کشورمان را به شهادت رساندند.
وی خاطرنشان کرد: دشمن تصور نمیکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چنین پاسخ قاطعی به تجاوزات بدهند و همزمان مردم و مسئولان نیز با انسجام و حمایت همهجانبه در کنار مدافعان کشور قرار گیرند.
آیتالله مظفری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی دست برتر را داشته و آمریکا و رژیم صهیونیستی متحمل شکست راهبردی شدهاند.
وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی تلاش کرد در عرصه دیپلماسی، موضوعاتی همچون توان هستهای و قدرت موشکی ایران را محدود کند، اما دیپلماتهای جمهوری اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب زیر بار چنین مطالباتی نرفتند.
امام جمعه قزوین با اشاره به مذاکرات و توافقات اخیر اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی در توافقات مطرحشده نیز جمهوری اسلامی ایران دست برتر را دارد و بخش مهمی از منافع کشور در این روند تأمین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دستگاه دیپلماسی کشور گفت: دیپلماتهای جمهوری اسلامی نمایندگان ملت ایران در میدان نبرد سیاسی هستند و همانگونه که از نیروهای نظامی حمایت میشود، باید از آنان نیز حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.
آیتالله مظفری افزود: نقد منصفانه و مطالبهگری منطقی امری پذیرفتهشده است، اما توهین و تخریب دیپلماتهای کشور اقدامی نادرست و برخلاف مصالح ملی به شمار میرود.
معنویت، ولایتمداری و انسجام ملی مهمترین عوامل پیروزی جمهوری اسلامی است
وی در ادامه مهمترین عوامل پیروزی جمهوری اسلامی را معنویت، ولایتمداری و انسجام ملی دانست و بیان کرد: دعا، توسل، حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت فقیه از عوامل اصلی اقتدار و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بوده است.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: مردم ایران طی ماههای اخیر با حضور گسترده در صحنه، حمایت خود را از نظام اسلامی و رهبری نشان دادهاند و این حضور مردمی نقش مهمی در تقویت روحیه جبهه مقاومت داشته است.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت ملی تصریح کرد: دشمن همواره تلاش میکند از طریق اختلافافکنی، جامعه را دچار تفرقه کند، بنابراین همه جریانها و گروهها باید از تبدیل اختلافات به نزاع و درگیری پرهیز کنند.
آیتالله مظفری گفت: حتی اختلافنظرهای موجه نیز نباید موجب تضعیف انسجام ملی شود و همه اقشار جامعه باید در گفتار و رفتار خود مظهر همبستگی و یکپارچگی باشند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار در برابر دشمنان اظهار کرد: ملت ایران انتظار دارد هرگونه تعرض دشمنان به کشور یا جبهه مقاومت با پاسخی قاطع و بازدارنده روبهرو شود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت از امنیت و عزت کشور دفاع کنند.
