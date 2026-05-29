۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

امام جمعه قزوین:نبرد ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی پایان نیافته است

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: ایران هیچ‌گاه با آمریکا و رژیم صهیونیستی صلح نکرده و نبرد با جبهه استکبار همچنان ادامه دارد هرچند شکل آن از میدان نظامی به عرصه دیپلماسی منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: آمریکا از کودتای سال ۱۳۳۲ به‌صورت رسمی در سرنوشت ملت ایران دخالت کرد و طی دهه‌ها با حمایت از رژیم پهلوی، منابع کشور را غارت و عزت ملت ایران را پایمال کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمریکا و متحدانش از هیچ توطئه‌ای علیه ملت ایران دریغ نکردند و از جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، کودتا، فتنه‌های داخلی و فشارهای سیاسی و امنیتی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کردند.

امام جمعه قزوین با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: دشمنان با هدف تضعیف و تجزیه جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و در این مسیر، فرماندهان، دانش‌آموزان و جمعی از مردم بی‌گناه کشورمان را به شهادت رساندند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن تصور نمی‌کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چنین پاسخ قاطعی به تجاوزات بدهند و همزمان مردم و مسئولان نیز با انسجام و حمایت همه‌جانبه در کنار مدافعان کشور قرار گیرند.

آیت‌الله مظفری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی دست برتر را داشته و آمریکا و رژیم صهیونیستی متحمل شکست راهبردی شده‌اند.

وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی تلاش کرد در عرصه دیپلماسی، موضوعاتی همچون توان هسته‌ای و قدرت موشکی ایران را محدود کند، اما دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب زیر بار چنین مطالباتی نرفتند.

امام جمعه قزوین با اشاره به مذاکرات و توافقات اخیر اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی در توافقات مطرح‌شده نیز جمهوری اسلامی ایران دست برتر را دارد و بخش مهمی از منافع کشور در این روند تأمین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دستگاه دیپلماسی کشور گفت: دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نمایندگان ملت ایران در میدان نبرد سیاسی هستند و همان‌گونه که از نیروهای نظامی حمایت می‌شود، باید از آنان نیز حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.

آیت‌الله مظفری افزود: نقد منصفانه و مطالبه‌گری منطقی امری پذیرفته‌شده است، اما توهین و تخریب دیپلمات‌های کشور اقدامی نادرست و برخلاف مصالح ملی به شمار می‌رود.

معنویت، ولایت‌مداری و انسجام ملی مهم‌ترین عوامل پیروزی جمهوری اسلامی است

وی در ادامه مهم‌ترین عوامل پیروزی جمهوری اسلامی را معنویت، ولایت‌مداری و انسجام ملی دانست و بیان کرد: دعا، توسل، حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت فقیه از عوامل اصلی اقتدار و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بوده است.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: مردم ایران طی ماه‌های اخیر با حضور گسترده در صحنه، حمایت خود را از نظام اسلامی و رهبری نشان داده‌اند و این حضور مردمی نقش مهمی در تقویت روحیه جبهه مقاومت داشته است.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت ملی تصریح کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند از طریق اختلاف‌افکنی، جامعه را دچار تفرقه کند، بنابراین همه جریان‌ها و گروه‌ها باید از تبدیل اختلافات به نزاع و درگیری پرهیز کنند.

آیت‌الله مظفری گفت: حتی اختلاف‌نظرهای موجه نیز نباید موجب تضعیف انسجام ملی شود و همه اقشار جامعه باید در گفتار و رفتار خود مظهر همبستگی و یکپارچگی باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار در برابر دشمنان اظهار کرد: ملت ایران انتظار دارد هرگونه تعرض دشمنان به کشور یا جبهه مقاومت با پاسخی قاطع و بازدارنده روبه‌رو شود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت از امنیت و عزت کشور دفاع کنند.

