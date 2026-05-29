امام جمعه الوند: دشمن در باتلاق فرسایش و تضادهای داخلی گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر الوند با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تبریک دهه امامت و ولایت اظهار کرد: از امام هادی(ع) دو میراث بزرگ معرفتی یعنی زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه برای شیعیان به یادگار مانده که هر دو، گنجینه‌ای ارزشمند در حوزه امام‌شناسی و ولایت‌شناسی هستند.

وی افزود: زیارت غدیریه سرشار از آیات، روایات و مستندات تاریخی درباره فضائل امیرالمؤمنین(ع) است و امام هادی(ع) در این زیارت با استناد به ده‌ها آیه و روایت، جایگاه ولایت و امامت را تبیین کرده‌اند.

امام جمعه الوند با اشاره به جایگاه واقعه غدیر بیان کرد: خطبه غدیر پیامبر اکرم(ص) یک منشور فرازمانی و فرامکانی برای هدایت امت اسلامی است و وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) نیز بازخوانی همین مکتب در دوران معاصر به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با تأکید بر اسلام ناب محمدی(ص)، پیروی از فرهنگ غدیر و ولایت را افتخار ملت ایران معرفی کردند و وصیت‌نامه ایشان همچنان قطب‌نمای انقلاب اسلامی و مسیر حرکت نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام مهدوی تصریح کرد: غدیر تنها یک مناسبت تاریخی یا مسئله‌ای مختص شیعیان نیست، بلکه نماد حاکمیت عدالت، فضیلت و ولایت الهی در جامعه اسلامی است و باید این فرهنگ در سراسر جامعه اسلامی ترویج شود.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه جشن‌های غدیر در الوند خبر داد و گفت: امسال نیز مراسم‌های عید غدیر با برپایی موکب‌ها و اطعام در مساجد و محلات شهر برگزار خواهد شد.

امام جمعه الوند در ادامه با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های دوران معاصر بود که توانست اسلام ناب محمدی(ص) را در عصر سلطه تفکرات مادی احیا و الگوی جدیدی از حکمرانی دینی را به جهان ارائه کند.

وی افزود: امام خمینی(ره) شخصیتی جامع داشت که عرفان، سیاست، معنویت، شجاعت، مردم‌داری و مقابله با استکبار را در کنار هم جمع کرده بود و همین ویژگی‌ها موجب ماندگاری راه و مکتب ایشان شد.

برائت از آمریکا شعاری دائمی برای امت اسلامی است

حجت‌الاسلام مهدوی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت‌الله الحرام بیان کرد: رهبر انقلاب در این پیام، برائت از آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراتر از مناسک حج دانستند و آن را شعاری دائمی برای امت اسلامی معرفی کردند.

وی ادامه داد: تأکید رهبر انقلاب بر شعار «الله‌اکبر» به‌عنوان رمز پیروزی جبهه مقاومت، نشان‌دهنده نقش ایمان و وحدت در شکست دشمنان اسلام است.

امام جمعه الوند خاطرنشان کرد: امروز دشمن درگیر فرسایش، بحران تصمیم‌گیری و اختلافات داخلی شده و اعتراف رسانه‌های غربی و صهیونیستی به ضعف و شکست راهبردی آنان، نشانه تغییر معادلات منطقه‌ای به نفع جبهه مقاومت است.

وی تصریح کرد: نظم جدید منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است و در این نظم، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، مهم‌ترین عامل تأمین امنیت و ثبات منطقه محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی تأکید کرد: رمز پیروزی نهایی ملت ایران، حفظ هوشیاری، انسجام داخلی و روایت صحیح از واقعیت‌های میدان است و ملت ایران با تکیه بر مقاومت و وحدت، آینده منطقه را رقم خواهد زد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شخصیت مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی گفت: این روحانی آزاده و مجاهد با صبر، اخلاق و مدیریت معنوی خود توانست در دوران اسارت، امید و آرامش را میان آزادگان زنده نگه دارد و الگویی ماندگار از ایمان و خدمت به مردم باشد.

