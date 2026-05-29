امام جمعه سیریک: هماهنگی میدان و خیابان از یادگارهای رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، ضمن بیان دیدگاه‌های خود به اهمیت توسعه‌های عمرانی در شهر اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه و آبادانی شهر نیازمند همیاری و همدلی همه اقشار جامعه است.

حجت‌الاسلام سالاری، روحیه همکاری و اتحاد میان مردم را از نشانه‌های موفقیت در اجرای طرح‌های عمرانی دانست و به مسئولان توصیه و تأکید کرد: نظارت بیشتری بر روند پیشرفت این پروژه‌ها داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ایام غدیر، افزود: در شب و روز عید غدیر، به پیروی از سیره حضرت علی (ع) اقدام به اطعام کنید؛ زیرا اطعام در غدیر دارای حکمت و برکت است. وی اضافه کرد: اگر خواهان افزایش روزی خود هستید، صدقه بدهید.

حجت‌الاسلام سالاری در ادامه به زندگی و دوران امام هادی (ع) اشاره کرد و نقش چهار دوره زندگی آن امام بزرگوار را چنین برشمرد: دوره اول، دوره سکوت؛ دوره دوم، دوره اقتدار؛ دوره سوم، دوره مظلومیت؛ و دوره چهارم، دوره تلاش.

وی با بیان اینکه «انقلاب اسلامی ما، انقلاب امام هادی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) است»، تصریح کرد: ما هنوز به آن درجه از بلوغ نرسیده‌ایم که بدانیم چه رهبر بزرگی را از دست داده‌ایم؛ همچون شهید سلیمانی.

امام جمعه سیریک در پایان به مناسبت هفته بدون دخانیات، هشدار داد و تأکید کرد: مردم مراقب فرزندان خود باشند؛ زیرا دخانیات در کمین آن‌هاست.

وی در این خصوص افزود: سالانه بیش از هشت میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند؛ همچنین یک میلیون و پانصد هزار نفر که خود هیچ‌گاه اعتیاد به دخانیات نداشته‌اند اما در خانواده‌های معتادان زندگی می‌کنند، جان خود را از دست می‌دهند.

امام جمعه سیریک با قدردانی از مردم برای حمایت از نظام در خیابان‌ها، گفت: میدان و خیابان و هماهنگ سازی آن‌ها از جمله توسعه‌های دوران امام شهید به شمار می‌روند و باید به ارزش‌های مرتبط با آن‌ها توجه ویژه داشت.