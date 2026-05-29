قهرمانی: تلاش برای فراگیر کردن داوری در سطح جامعه ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان در سال جاری به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون داوران حرفهای استان و رؤسا و دادستانهای سراسر استان با دستورکار بررسی آمار عملکردی حوزههای قضایی در نظام آماری جدید و قدیم در سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش اظهار داشت: ضمن تأکید بر لزوم تلاش برای فراگیر نمودن امر داوری در سطح جامعه، خاطرنشان کرد:صرفه جویی در هزینه ها، تسریع در روند رسیدگی، تخصصی بودن موضوع و امکان انتخاب داور از مهمترین مزایای رجوع به داوری محسوب میشود.
وی افزود: موضوع داوری در تمام نظامهای حقوقی جهان، یک موضوع مطلوب هم برای نظام قضایی رسمی و هم برای مردم و طرفین دعاوی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: موضوع داوری علی الخصوص در حوزه حقوق دریاها و مسائل مربوط به کشتیها و اختلافات مرتبط با آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: استفاده از ابزار داوری در روند رسیدگیهای قضایی حتی در دادگاههای اروپایی، مقدم شمرده شده و ترجیح داده میشود، اما متأسفانه هنوز جایگاه حقیقی و مطلوب داوری در مناسبتهای حقوقی جامعه ما مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین صرف هزینههای پایین در موضوع حل و فصل اختلافات از طریق داوری را یکی از مزیتهای آن برشمرد و گفت: یکی از جذابیتهای موضوع داوری در جهان، ارزانتر بودن نسبت به رسیدگی رسمی و حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه، اگر طرفین دعاوی احساس کنند که رجوع به امر داوری هزینههای آنها را بیشتر میکند، از این فرآیند استقبال نمیشود، یادآور شد: افزایش هزینههای مرتبط با داوری، هدف و فلسفه وجود این نهاد را زیر سؤال میبرد و ما باید از این فرصت و ظرفیت برای احیای نهاد داوری مطلوب و جذاب استفاده کنیم و روی این موضوع کار کنیم تا خروجی آن رضایتمندی مردم و کاهش هزینهها و زمان رسیدگی قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه پیشنهاداتی اظهار داشت: برای اینکه عدالت اجرا شود و حق کسی ضایع نشود بهتر است فرمهای داوری در دو نمونه تنظیم شوند و دفاتر و افراد توجیه شوند که این فرمها با شرط داوری و بدون شرط داوری میباشند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین خواستار توجه بیش از پیش به موضوع افزایش کیفیت امر داوری و آموزش مستمر و ارتقای سطح علمی اعضای این کانون شد و اظهار داشت: عدالت در ارجاع پرونده ها، شفافیت در هزینهها و درآمدها و برگزاری منظم مجامع عمومی نیز باید به صورت جدی از سوی رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون داوری استان هرمزگان مورد توجه قرار گیرد.
