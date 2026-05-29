ترافیک ‌سنگین در مسیر بازگشت مسافران از شهرهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به موج گسترده سفرهای برونشهری در تعطیلات عید قربان اظهار کرد: همزمانی تعطیلات عید سعید قربان با تعطیلات پایان هفته، موجب افزایش قابل توجه حجم سفرها در محورهای مواصلاتی کشور، بهویژه مسیرهای منتهی به استانهای شمالی و شهرهای زیارتی شده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، میزان سفرهای انجامشده در تعطیلات عید قربان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده که نشاندهنده افزایش محسوس تردد در جادههای کشور است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعات اولیه بامداد امروز جمعه ۸ خردادماه، موج بازگشت مسافران آغاز شد و محورهای ورودی به شهر تهران با حجم سنگینی از تردد مواجه شدند؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از مسیرهای بازگشت، مملو از خودروهای در حال تردد به سمت پایتخت و دیگر شهرهای مقصد بود.
سردار کرمیاسد با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس برای مدیریت ترافیک گفت: بهمنظور روانسازی عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی، محدودیتهای مقطعی و ویژهای در برخی محورهای پرتردد اعمال شد که مهمترین آن مربوط به آزادراه تهران–شمال بود.
وی تصریح کرد: از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز ، مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال مسدود شد تا امکان بازگشت یکطرفه خودروها از شمال به سمت تهران فراهم شود و روند تخلیه بار ترافیکی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام گیرد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت محور هراز اظهار کرد: محور هراز نیز از جمله مسیرهای فوقالعاده پرتردد امروز بود که با اتخاذ تدابیر ویژه و استقرار بیش از ۶ تیم موتورسوار پلیس در کنار سایر واحدهای خودرویی، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در برخی محدودهها اعمال شد تا از ایجاد گرههای سنگین ترافیکی جلوگیری شود.
وی درباره وضعیت مسیرهای منتهی به استان گیلان نیز گفت: در محدوده رودبار و بهمنظور روانسازی ترافیک، جریان عبور و مرور در کنار گذر رودبار بهصورت یکطرفه به سمت تهران هدایت میشود.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: محدودیتهای اعمالشده در محور هراز و محدوده رودبار بهصورت مقطعی و موقت اجرا میشود، اما آزادراه تهران–شمال تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، همچنان بهصورت یکطرفه از (شمال به جنوب) مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از مسافران خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، حتماً آخرین وضعیت جادهها را از طریق سامانه ۱۴۱سازمان راهداری و حملونقل جادهای بررسی کرده و زمان مناسبی را برای سفر انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تردد، احتمال اعمال محدودیتهای مقطعی در برخی محورها وجود دارد و همکاری رانندگان با مأموران پلیس، نقش مهمی در مدیریت ترافیک و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی خواهد داشت.
