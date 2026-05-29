  1. استانها
  2. گیلان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

مرادی: ترافیک در ۲ محور خروجی گیلان فوق سنگین است

مرادی: ترافیک در ۲ محور خروجی گیلان فوق سنگین است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای گیلان گفت: ترافیک در جاده قدیم سنگر به امامزاده هاشم و همچنین آزادراه رشت - قزوین فوق سنگین است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان گیلان اظهار کرد: طی سه روز گذشته از سه‌شنبه (۵ خرداد) لغایت ساعت ۱۸ بالغ بر ۳۶۶ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ترافیک در جاده قدیم سنگر به امامزاده هاشم محدوده قاضیان و همچنین آزادراه رشت به امامزاده هاشم محدوده پلیس راه رشت-قزوین فوق سنگین است.

مرادی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان تصریح کرد: از هموطنان می‌خواهیم ضمن پرهیز از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری، فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی را رعایت کنند و از سبقت غیرمجاز در این مسیرها به‌شدت خودداری کنند.

کد مطلب 6844083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها