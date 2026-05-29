بیش از ۶ هزار واحد مسکونی خوزستان در جنگ آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم بر اثر حملات متجاوزان آمریکایی صهیونی بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در استان دچار آسیب شدند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد پنج هزار واحد مسکونی دچار آسیب‌های جزیی از جمله شکستن شیشه، در و پنجره شده‌اند، ادامه داد: از این تعداد تاکنون دو هزار واحد مسکونی با همکاری مجموعه‌های شهرداری، استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرمت شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه بیش از ۵۰ واحد مسکونی نیاز به نوسازی کامل دارند، تصریح کرد: عملیات تخریب این واحدهای مسکونی انجام و اجرای نوسازی آنها آغاز شده است.

اکبری فضلی در پایان خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی سوم بیشترین واحدهای آسیب دیده در استان در شهرستان اندیمشک بوده است و تاکنون از مجموع ۱۶۰ نفر از آسیب دیدگان که منازل آنها در استان در این جنگ دچار خسارت شده‌اند، ۶۰ نفر تسهیلات ودیعه دریافت کرده‌اند که این میزان در مناطق شهری ۶۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۳۰۰ میلیون تومان است.