تشییع پیکر بانوی شهیده حمله متجاوزان آمریکایی صهیونی در قم

به گزارش خبرنگار مهر،شهیده اعظم سراجی‌نژاد، از شهدای حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری، پس از ۷۰ روز تفحص و شناسایی، امروز جمعه پس از اقامه نماز جمعه قم بر روی دستان مردم انقلابی و قدرشناس این شهر تشییع شد.



مراسم تشییع پیکر مطهر این بانوی شهید، پس از آیین وداع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، پس از اقامه نماز جمعه از مصلای قدس قم آغاز شد و تا حرم بانوی کرامت ادامه یافت.



شرکت‌کنندگان در این مراسم، با حضور گسترده و معنوی خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، جنایت‌های رژیم متجاوز آمریکایی صهیونی را محکوم کردند.



پیکر مطهر شهیده اعظم سراجی‌نژاد پس از تشییع، در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) آرام گرفت تا نام و یاد این بانوی شهید در حافظه تاریخی مردم قم ماندگار شود.



شهیده اعظم سراجی‌نژاد ۲۳ اسفندماه سال گذشته در جریان حمله دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری، به همراه همسرش محمود عاشوری به شهادت رسیده بود.



بر اساس این گزارش، پیکر مطهر این بانوی شهید پس از گذشت ۷۰ روز و طی عملیات تفحص و شناسایی کشف شد و مقدمات انتقال و تشییع وی در قم فراهم آمد.



آیین وداع با پیکر این شهیده پیش از مراسم تشییع، با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شده بود.



مردم قم نیز امروز با حضوری پرشور در مراسم تشییع، بار دیگر ارادت خود را به فرهنگ ایثار و شهادت نشان دادند و پیکر این بانوی شهید را تا منزل ابدی بدرقه کردند.



تشییع‌کنندگان با حرکت از مصلای قدس به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، پیکر مطهر این شهیده را همراهی کردند و فضای شهر قم رنگ و بوی معنوی به خود گرفت.



حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در این آیین، بار دیگر پیوند عمیق مردم قم با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت را به نمایش گذاشت.