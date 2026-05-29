پزشکیان: اراده ایران در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز جمعه(۸ خردادماه) در پیامی به نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک سال گذشته را دورهای پربار در توسعه تعاملات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا توصیف کرد و افزود: با وجود ظرفیتهای فراتر از حجم فعلی تجارت، تحقق این پتانسیل مستلزم ایجاد زیرساختهای جدید مالی از جمله مکانیزمهای تبادل ارز ملی و استقلال در نظام پرداختهاست.
رئیس جمهور تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن تقابل با تحریمهای ظالمانه و تهدیدات خارجی، همواره از طریق مشارکت در نشستهای سران و شوراها، تعهد خود را به تقویت اتحادیه و ایجاد منطقهای قدرتمند بر پایه حاکمیت ملی و امنیت انرژی حفظ کرده است.
پزشکیان در بخش دیگری از پیام خود، همکاری با اعضای این اتحادیه را یک راهبرد بلندمدت برای همگرایی منطقهای دانست و با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود برای ایجاد مدلی موفق از همکاریهای چندجانبه تأکید کرد.
رئیس جمهور ضمن دعوت از همکاران منطقهای برای تبدیل این همبستگی به نقطه عطفی در رشد مشترک، خاطرنشان ساخت که آینده متعلق به ملتهایی است که با اعتماد متقابل و همافزایی، مسیر پیشرفت و رفاه را هموار میسازند.
پزشکیان در این پیام به تحولات اخیر منطقهای نیز اشاره و تصریح کرد که در حالی که مذاکرات دیپلماتیک با واشنگتن در جریان بود، آمریکا با حمله به ایران به میز مذاکره خیانت کرد.
رئیس جمهور با ذکر آمار شهدای غیرنظامی، از جمله کودکان و معلمان، و همچنین شهادت مقامات عالیرتبه، تأکید داشت که هدفگیری زیرساختهای حیاتی انرژی، حملونقل و درمانی نه تنها نقض قوانین بینالملل بود، بلکه به شدیدترین اختلال در کریدورهای ترانزیتی و اقتصادی منطقه منجر شده است.
پزشکیان در ادامه، خواستار توجه جدی جامعه جهانی به جنایات جاری در غزه، لبنان و ایران شد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با دراز کردن دست دوستی به همسایگان، به دنبال شکلدهی به یک نظم نوین منطقهای مبتنی بر کرامت و توسعه است.
رئیس جمهور با اشاره به عضویت فعال ایران در ابتکاراتی چون بریکس و شانگهای، حضور در اتحادیه اوراسیا را نمادی از عزم ایران برای گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای تجارت، انرژی و فناوری با کشورهای همسایه دانست و اعلام کرد که همگرایی اقتصادی منطقهای، کلید رشد پایدار و رفاه مشترک در برابر توطئههای قدرتهای اخلالگر است.
متن پیام رئیس جمهور که روز جمعه توسط وزیر صنعت معدن و تجارت در این نشست در آستانه قزاقستان قرائت شد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای توکایف، ریاست محترم جمهوری قزاقستان،
عالیجنابان روسای محترم جمهور،
جناب آقای ساگینتایف،
حضار محترم،
سلام علیکم؛
در ابتدا لازم میدانم از جناب آقای توکایف، رئیس جمهور محترم و دولت و ملت قزاقستان بابت میزبانی عالی نشست سران اتحادیه اقتصادی اور آسیا سپاسگزاری نمایم. از جناب آقای ساگینتایف و همکارانشان در کمیسیون اقتصادی اورآسیا برای انجام ترتیبات هماهنگیها، آمادهسازی و برگزاری این نشست تشکر میکنم.
افتخار دارم سلامهای گرم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی، سران کشورهای عضو سران کشورهای ناظر و حضار گرامی ابلاغ نموده و متن پیام ایشان را به شرح ذیل قرائت کنم باعث مسرت است که بار دیگر در قالب عضو ناظر در نشست سران اتحادیه اقتصادی اورآسیا مشارکت مینماییم.
عالیجنابان،
همانگونه که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران در صبح روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در دهمین روز از ماه مبارک رمضان مورد حمله تروریستی، تجاوزکارانه و غیرمشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و هزاران نفر از مردم بیگناه و بیدفاع در کشور من از جمله رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مقامات سیاسی و نظامی و از جمله ۱۶۸ کودک و معلم دبستان میناب شهید شدند. ما در شرایطی دوباره و بعد از جنگ ژوئن ۲۰۲۵ مورد تجاوز نظامی بیدلیل از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتیم که در میانه مذاکرات با آمریکا بودیم؛ و این خیانتی تاسف بار به دیپلماسی و میز مذاکره بود.
حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساختهای شهری و غیرنظامی، آموزش، درمانی و داروئی و از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساختهای حیاتی حمل و نقلی، انرژی و صنعتی و تخریب آنها نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران بود، بلکه باعث اختلال در تولید و صادرات و ناامنشدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در کل منطقه شده است.
رئیس جمهور در پیامی نوشت: حضور فعال ایران در عالیترین نشستهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا نشاندهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه است.
