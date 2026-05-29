انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در مازندران؛ زمان سفر مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به انباشت بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در مازندران در پی تعطیلات عید قربان، اظهار داشت: تجمع خودروها در ساعات پایانی شب، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، موجب خستگی مفرط رانندگان و افزایش چشمگیر احتمال وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

وی افزود: از هموطنان عزیز تقاضا داریم زمان خروج خود از استان را مدیریت کرده و در صورت امکان، سفر خود را به روزهای شنبه یا یکشنبه موکول کنند.

وی تأکید کرد: مسافران از مسافرت‌های دیرهنگام شبانه پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از همه رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پویش ملی «نه به تصادف» را همراهی کنند.