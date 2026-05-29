۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

وزیر جهاد: فاصله قیمتی تولید تا مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد

ری- وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه تلاش ما این است که فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حداقل برسانیم و واسطه‌گری‌های بلاوجه را حذف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه،بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی اظهار داشت: کالاهای اساسی با قیمت تمام‌شده و سود عادلانه توزیع می‌شود و با احتکار و گرانفروشی با جدیت برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: همه تلاش ما این است که فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حداقل برسانیم و واسطه‌گری‌های بلاوجه را حذف کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید فعالیت اقتصادی و سود منطقی را برای تولیدکننده در نظر داشته باشیم تا تولیدات ادامه‌دار باشد.

      قیمت تولید هم بالا میرود .. این مازاد درآمدی که این وسط کسب میکنند از سفره ی مردم هست امیدواریم خرج کشور شود به گونه ای که هر جناحی به سر کار آمد چرخ کشور و توسعه بچرخد

