به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه،بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب با اشاره به سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی اظهار داشت: کالاهای اساسی با قیمت تمامشده و سود عادلانه توزیع میشود و با احتکار و گرانفروشی با جدیت برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: همه تلاش ما این است که فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرفکننده را به حداقل برسانیم و واسطهگریهای بلاوجه را حذف کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید فعالیت اقتصادی و سود منطقی را برای تولیدکننده در نظر داشته باشیم تا تولیدات ادامهدار باشد.
