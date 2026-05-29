مبارزه با آفت ملخ بومی و مراکشی در ۲۰۰ هکتار از اراضی اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اثرات تغییر اقلیم، خشکسالی و کمآبی در سال جاری موجب طغیان آفت ملخ بومی و مراکشی در برخی نقاط استان اصفهان شده است.
وی افزود: در همین راستا، عوامل مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی با همکاری تیمهای مدیریت بحران شهرستانها، پس از ردیابی، دیدهبانی و شناسایی کانونهای با تراکم بالای آفت، عملیات سمپاشی را از اردیبهشتماه در اراضی زراعی، مرتعی و کانونهای آلوده آغاز کردهاند که این روند تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مناطق درگیر این آفت تصریح کرد: عملیات ردیابی و مبارزه با آفت ملخ در اراضی واقع در مرز روستاهای تنگشیر و ساداتآباد از بخش پادنای شهرستان سمیرم در مرز استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین در روستاهای موسیآباد، خرمآباد، احمدآباد و کهریز لطفی در شهرستان تیران و کرون، مناطق پشتکوه فریدونشهر، صادقآباد و حاجیالوان در شهرستان لنجان و نیز بخشهایی از شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و بخش امامزاده شهرستان نطنز، عملیات ردیابی و شناسایی آفت در حال انجام است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: تغییرات و ناهنجاریهای اقلیمی، خشکسالی، کمآبی، تنشهای دمایی و موج گرمای کمسابقه در اوایل بهار امسال از جمله عوامل اصلی طغیان آفات در بخشهایی از استان بوده است.
وی گفت: با تلاش شبانهروزی دستگاههای مسئول، اقدامات لازم برای پیشگیری از وارد شدن خسارت به سایر اراضی کشاورزی و مراتع انجام شده و اطلاعرسانی و آموزشهای لازم نیز به بهرهبرداران بخش کشاورزی برای مبارزه بهموقع و جلوگیری از گسترش آفت ارائه شده است.
نظر شما