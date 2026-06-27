مهدی عالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۶ به عنوان سال جهانی مرتع‌داری و عشایر، اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع است که از این مقدار، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مراتع ییلاقی با ۲۸ هزار و ۸۰۰ واحد بهره‌بردار و ۹۲۵ هزار واحد دامی مجاز است.

وی ادامه داد: همچنین حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مراتع قشلاقی با هفت هزار و ۹۴۹ بهره‌بردار در استان وجود دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه شمار کل بهره‌برداران مرتعی استان ۳۶ هزار و ۱۸۴ نفر است، خاطرنشان کرد: در مجموع یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد دامی مجاز از مراتع ییلاقی و قشلاقی در طول فصل چرای ۱۲۰ روزه استفاده می‌کنند.

عالی‌پور به ارزش علوفه تولیدی مراتع استان اشاره و اظهار کرد: هر دام روزانه حدود ۲ کیلوگرم علوفه نیاز دارد. با احتساب نصف قیمت یونجه، ارزش علوفه مراتع استان به‌طور تقریبی ۶ هزار میلیارد تومان است. این رقم فقط مربوط به تولید علوفه است در حالی که مراتع کارکردهای مهم اکولوژیکی دیگری از جمله تولید آب، ترسیب کربن، کنترل آلایندگی و حفظ تنوع زیستی دارند که ارزش واقعی آن‌ها بسیار بیشتر است.

وی با انتقاد از سطح اعتبارات گفت: کل اعتباری که برای حفاظت از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع در نظر گرفته شده، تنها پنج میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان است که بخش بسیار کمی از آن تخصیص یافته و میزان آن تا اسفند سال ۱۴۰۴ کمتر از ۱.۸ میلیارد تومان بوده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: ۳۰ درصد مساحت استان بیابان بوده و نیاز به توجه ویژه دارد اما اعتبارات استانی در بخش مرتع، جنگل و بیابان بسیار محدود است به طوری که اعتبار استانی بیابان تنها هشت میلیارد تومان بوده است.

عالی‌پور تأکید کرد: مراتع فقط منبع علوفه نیستند و نقش حیاتی در پایداری محیط زیست، تولید آب و کنترل گرد و غبار دارند. بنابراین جا دارد که اعتبارات ملی و استانی به این بخش به‌صورت ویژه و متناسب با ارزش واقعی آن اختصاص یابد.

به گزارش مهر، استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی شامل حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار را مرتع و سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را بیابان تشکیل داده است.