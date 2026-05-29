پورمحمدی: از تسلط بر تنگه هرمز به عنوان اهرم راهبردی جنگ خوشحالیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با اشاره به مؤلفه‌های قدرت ملی ایران اظهار داشت: قدرت ایران از همه جهات شامل مردم، رهبری، مدیریت، نیروهای مسلح و مذاکره، خط روشنی را دنبال می‌کند.

وی افزود: ما بسیار خوشبین هستیم که این مجموعه با خوشبینی عمل می‌کند، تنگه هرمز نیز از دوران جنگ تحمیلی اول مورد توجه نیروهای مسلح بوده و خوشحالیم که توانستیم این اهرم مهم را در اختیار بگیریم.

پورمحمدی تأکید کرد: تسلط بر تنگه هرمز یک دستاورد بزرگ در عرصه جنگ و دیپلماسی محسوب می‌شود.