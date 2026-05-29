  1. استانها
  2. تهران
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

پورمحمدی: از تسلط بر تنگه هرمز به عنوان اهرم راهبردی جنگ خوشحالیم

پورمحمدی: از تسلط بر تنگه هرمز به عنوان اهرم راهبردی جنگ خوشحالیم

ری- دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: از تسلط بر تنگه هرمز به عنوان اهرم راهبردی جنگ و دیپلماسی خوشحالیم و این دستاورد را مایه قوت ایران می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز بعد از ظهر جمعه، در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با اشاره به مؤلفه‌های قدرت ملی ایران اظهار داشت: قدرت ایران از همه جهات شامل مردم، رهبری، مدیریت، نیروهای مسلح و مذاکره، خط روشنی را دنبال می‌کند.

وی افزود: ما بسیار خوشبین هستیم که این مجموعه با خوشبینی عمل می‌کند، تنگه هرمز نیز از دوران جنگ تحمیلی اول مورد توجه نیروهای مسلح بوده و خوشحالیم که توانستیم این اهرم مهم را در اختیار بگیریم.

پورمحمدی تأکید کرد: تسلط بر تنگه هرمز یک دستاورد بزرگ در عرصه جنگ و دیپلماسی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6844019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها