به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی پنجشنبه شب در یکصد و سومین شب از حضور مردم رامسر در میدان امام خمینی (ره) این شهر، حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه را «شبیه یک معجزه» توصیف کرد و اظهار داشت: نه دوست و نه دشمن نمیتوانست چنین استقبالی را پیشبینی کند، در حالی که دشمن دقیقاً برعکس این صحنه را برای ایران ترسیم کرده بود.
وی با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای تجزیه ایران افزود: علت این دشمنی، اقتدار و عزت مردم ایران است و اگر حضور مردم نبود، معلوم نبود در غیاب امام شهید و فرماندهان شهید، چه سرنوشتی برای کشور رقم میخورد.
نماینده مجلس با بیان اینکه جنگ اخیر، جنگی تمدنساز و متفاوت از جنگهای مرسوم بر سر خاک و آب است، تصریح کرد: غرب امروز دیده که تمدن جدیدی به نام ایران اسلامی قد برافراشته است و در حج امسال و حتی در کشورهای اروپایی، مردم ایران بهخاطر ایستادگی و مقاومت مورد تکریم قرار میگیرند.
منان رئیسی در ادامه با تأکید بر نقش خونخواهی رهبر شهید بهعنوان محور وحدت مردم، گفت: آنچه فصل اشتراک همه آحاد جامعه است، خونخواهی رهبر شهید و مطالبه آن میباشد و این خون، هویت و شرف و عزت ما است و نمیتوانیم از آن چشم بپوشیم.
وی با ابراز اینکه «امروز منویات و شروط رهبری در رأس مطالبات مردمی قرار دارد»، خاطرنشان ساخت: باید در تجمعات، ده شرط رهبری قرائت شود تا کسی به خود اجازه ندهد این شروط را نادیده بگیرد. همچنین اگر به هر دلیلی تصمیمی خارج از شروط رهبری گرفته شود، مردم حق مطالبهگری دارند.
این نماینده مجلس دو اصل مهم امروز را «تنگه هرمز» و «وحدت ساحات در جبهه مقاومت» برشمرد و یادآور شد: رهبر شهید بارها درباره تنگه هرمز تذکر دادند و از عزیزان دیپلماسی حمایت میکنیم، به شرط آنکه شروط رهبری را سفت و محکم دنبال کنند.
منان رئیسی در پایان با اشاره به تأکید رهبر شهید بر رعایت حرمت مسئولان، گفت: این به معنای نادیده گرفتن شروط رهبری نیست زیرا مردم هوشیارند و همانگونه که تاکنون حضور حماسی آفریدند، در آینده نیز از خطهای قرمز نظام دفاع خواهند کرد.
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