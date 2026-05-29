امروز افول ابرقدرتی آمریکا برای همگان آشکار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: امروز افول ابرقدرتی آمریکا برای همگان آشکار شده و کشورهای دنیا در راهبردهای سیاسی و نظامی خود تجدیدنظر می‌کنند. خدای را شاکریم که نصرت الهی با ماست و کنترل تنگه هرمز که اقتصاد جهان را به زانو درآورده، به دست ماست.

وی افزود: قدرت بازدارندگی ما بالا است و نیروهای مسلح شهادت‌طلب ما برای نابودی دشمن لحظه‌شماری می‌کنند. رهبر فرزانه و حکیم ما، میدان را به خوبی مدیریت می‌کند. دشمن که در حال اضمحلال است، جز رجزخوانی و طبل توخالی چیزی ندارد. اگر حماقت کرده و دست به تجاوز جدیدی بزند، شکستی سخت‌تر از گذشته خواهد خورد.

کریمی‌تبار خطاب به تیم مذاکره‌کننده کشورمان گفت: امروز دشمن شکست‌خورده، آنچه را در جنگ به دست نیاورده، بر سر میز مذاکره می‌خواهد. مواظب باشید با شیطان عهدشکن و پیمان‌شکن مذاکره می‌کنید. فریب نخورید، به دشمن امتیاز ندهید و نقد را به نسیه واگذار نکنید.

وی با تأکید بر اینکه باز کردن تنگه هرمز باید آخرین بند توافق با دشمن باشد نه اولین بند، تصریح کرد: دشمن عجله دارد که هرچه سریعتر تنگه هرمز باز شود، اما ما صبورانه عمل می‌کنیم. مدیریت بر کنترل تنگه هرمز تا زمانی ادامه می‌یابد که دشمنان تسلیم اراده ملت ایران شوند. آن ۱۰ بندی که فرماندهی معظم کل قوا اعلام فرمودند، باید بند به بند اجرا شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به جنایت‌های رونالد ترامپ گفت: مجازات این جنایتکار، محارب، تروریست و قاتل سردار سلیمانی و اطفال معصوم، جز اعدام نخواهد بود. اخراج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، خونبهای حاج قاسم سلیمانی است و انتقام خون رهبر شهیدمان، نابودی رژیم اشغالگر قدس و محو اسرائیل از نقشه جغرافیایی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به فشار اقتصادی دشمن برای جدا کردن مردم از خیابان و ایجاد تفرقه، خواستار همدلی ملی شد و گفت: در این جنگ اقتصادی همه ما باید نقش‌آفرین باشیم. تولیدکنندگان با انصاف رفتار کنند، مردم در مصرف آب، برق و بنزین صرفه‌جویی کنند و خاموش کردن یک لامپ در هر خانواده می‌تواند مشکل خاموشی‌ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ اربعین، ایثار و ماه رمضان را پاس بداریم، افزود: کسانی که دستشان می‌رسد به نیازمندان کمک کنند، موجران به مستأجران رحم کنند و دولت نیز با کار جهادی و برخورد قاطع با احتکارکنندگان بازار را کنترل کند.