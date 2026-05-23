فرمانده سپاه قشم: تنگه هرمز در سیطره کامل ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حکمیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس و رزمندگان جزیره قشم در دوران دفاع مقدس، اظهارکرد: رمز پیروزی ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی گذشته و میدان‌های امروز، وحدت، صبر و تبعیت محض از ولایت‌فقیه است.

وی افزود: فرزندان این مرز و بوم با آمادگی کامل، تسلطی بی‌بدیل بر تنگه هرمز دارند.

سرهنگ حکمیان با تأکید بر اینکه درس‌های فتح خرمشهر همچنان چراغ راه ماست، اظهار داشت: وحدت و همدلی آحاد ملت در سال ۶۱ خرمشهر را آزاد کرد و امروز نیز همین وحدت برای حفظ منافع ملی در تنگه هرمز حیاتی است. تنگه هرمز تنها متعلق به هرمزگان نیست، بلکه پاره تن کل ایران است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد گسست میان نسل‌های انقلاب، افزود: دشمن به دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها امید بسته بود، اما برخلاف تصورات، امروز شاهدیم که همین جوانان با اشتیاق وصف‌ناپذیر برای دفاع از اسلام و انقلاب در صفوف گردان‌های بسیج حاضر می‌شوند. این ظهور نیروهای مردمی، همان رویش‌هایی است که در سال ۶۱ نیز شاهد آن بودیم.

فرمانده سپاه قشم با اشاره به توان دفاعی کشور خاطرنشان کرد: فرزندان شما در نیروهای مسلح، امروز آماده‌تر از هر زمان دیگری هستند. خشاب‌های ما پر از اراده و تجهیزات پیشرفته است و اگر دشمن قدم اشتباهی بردارد، درسی فراموش‌نشدنی دریافت خواهد کرد.

سرهنگ حکمیان در پایان با تأکید بر مسلط بودن نیروی دریایی سپاه بر تنگه هرمز اظهارکرد: هیچ کشتی بدون اجازه فرزندان این ملت از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و تمام تلاش‌های شبانه‌روزی دشمن برای باز کردن این تنگه با شکست مواجه شده است. اطاعت از ولی‌فقیه زمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همان رمز پیروزی ما در جنگ تحمیلی اول، جنگ ۱۲ روزه و اکنون در جنگ تحمیلی سوم است که مردم ولایت‌مدار قشم با تمام وجود پای آن ایستاده‌اند.