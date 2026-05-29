تنها کاروان ۳۰۰ کیلومتری کشور از گیلان عازم مرقد امام شد

سرهنگ محمد نیک فطرت در حاشیه برگزاری جلسه هماهنگی کاروان راهیان مرقد امام خمینی (ره) در امامزاده هاشم (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت این حرکت عظیم، اظهار کرد: امسال با توجه به شهادت قائد امت و حضور میدانی مردم در صحنه، این کاروان هم یک فرصت برای سفیر گیلان بودن و هم تهدیدی از سوی معاندان است.

معاون اجرایی و رئیس قرارگاه شهید فهمیده سپاه قدس گیلان با اشاره به روحیه مقاومت در اعضای کاروان، افزود: اعضای کاروان باید بدانند هر زمان اعلام شود که جنگ هست، باید مقاومت صورت گیرد، حتی اگر ده کیلومتر به مرقد امام خمینی (ره) نزدیک باشیم، باید برگردیم.

سرهنگ نیک فطرت با تأکید بر برنامه های فرهنگی این کاروان، تصریح کرد: این کاروان با حمل پلاکاردها، اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه های فرهنگی در طول مسیر همراه خواهد بود و همچنین دیدار مسئولان استانی از کاروان در قزوین پیشبینی شده است.

محمود رمضانی پور، مسئول کاروان راهیان مرقد حضرت امام خمینی (ره) گیلان نیز در حاشیه این جلسه د. گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت همراهی اعضای کاروان در برنامه های مختلف تأکید کرد و گفت: اولویت قراردادن نماز اول وقت در برنامه های کاروان، هماهنگی با مدیر کاروان و عدم فاصله گرفتن از کاروان از نکات بسیار مهم است.

وی افزود: اعضای کاروان باید همواره در کاروان حضور داشته باشند تا در زمینه تغذیه و سایر مسائل به مشکل برنخورند و هماهنگی های لازم برای رفاه حال آنها انجام شود.