بررسی میدانی مهر از علت فعال شدن پدافند قشم

به گزارش خبرنگار مهر، مردم حاضر در خیابان‌ها و همچنین شرکت‌کنندگان در اجتماع مردمی جزیره قشم، شامگاه جمعه شاهد فعال شدن سامانه پدافندی این جزیره بودند.



بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که پدافند جزیره قشم از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شده است.



بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این عملیات احتمالاً در پی ورود ریزپرنده‌ها به حریم جزیره قشم انجام شده و با واکنش نیروهای پدافند هوایی مواجه شده است.

طبق اخبار رسیده یک فروند ریزپرنده در این عملیات منهدم شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه و همچنین میزان خسارات احتمالی منتشر نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

وضعیت جزیره قشم کاملا پایدار است و امنیت کامل در جزیره برقرار است.