۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

بررسی میدانی مهر از علت فعال شدن پدافند قشم

قشم - شامگاه جمعه پدافند هوایی جزیره قشم در چند نقطه فعال شد و با اهدافی در آسمان این جزیره درگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم حاضر در خیابان‌ها و همچنین شرکت‌کنندگان در اجتماع مردمی جزیره قشم، شامگاه جمعه شاهد فعال شدن سامانه پدافندی این جزیره بودند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که پدافند جزیره قشم از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این عملیات احتمالاً در پی ورود ریزپرنده‌ها به حریم جزیره قشم انجام شده و با واکنش نیروهای پدافند هوایی مواجه شده است.
طبق اخبار رسیده یک فروند ریزپرنده در این عملیات منهدم شده است.
تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه و همچنین میزان خسارات احتمالی منتشر نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

وضعیت جزیره قشم کاملا پایدار است و امنیت کامل در جزیره برقرار است.

    • ایرانی JP ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      خدا قوت.الهی شکر که خبر به نقل از آکسیوس و شبکه ی X نبود.

